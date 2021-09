Le temperature si abbassano e le foglie si tingono di arancio. Torna il periodo perfetto per cenare in casa in compagnia di un gruppo di amici e una buona bottiglia di vino. Oppure per un bel pranzo di domenica in famiglia dopo una passeggiata al parco.

Oltre ad un menù perfettamente in tema con ricette sfiziose fatte con i prodotti tipici, anche il colpo d’occhio della tavola vuole la sua parte.

Una buona mise en place con frutta e piante di stagione può rendere la nostra serata esclusiva e accogliente per i nostri ospiti. Stupire gli invitati sarà un gioco da ragazzi con queste idee e consigli pratici.

Ecco come preparare una tavola autunnale perfetta per pranzi e cene a casa con pochi e semplici elementi.

Giochiamo su frutta e prodotti di stagione

Basterà giocare prima di tutto con i prodotti di stagione e con i colori tipici come giallo ocra, arancio e marrone.

L’autunno è una stagione rustica e fiabesca, non serve chissà quale importanza nell’oggettistica che compone la tavola. Il segreto è giocare sui dettagli.

Allora partiamo stendendo una tovaglia rettangolare molto semplice color cioccolato. Stirata e sistemata bene. Aggiungiamo poi dei runner color corda o écru, che permetteranno agli ospiti frontali di avere un contatto visivo immediato.

Aggiungiamo dei sottopiatti rettangolari di finto vimini abbastanza spessi sopra i quali sistemare dei piatti sempre in marrone chiaro che riprendano i runner.

A questo punto ci possiamo servire di alcuni elementi tipici della stagione. La zucca prima di tutto, regina dei piatti autunnali. Sistemiamo come segna posto sopra ogni piatto delle zucche di piccole dimensioni. Non è necessario che siano tutte arancio, possono essere di varie forme e colori.

Una passeggiata nel bosco ci aiuterà a trovare un altro componente immancabile: le foglie. Rosse, arancioni e marroni daranno un tocco inconfondibile al nostro convivio. Il tovagliolo sempre in marrone potrà essere chiuso a caramella con dello spago a cui legheremo delle foglie, magari con qualche altro rametto autunnale.

A questo punto potremo lavorare sul centro tavola. Possiamo decidere di farlo in due modi. Se preferiamo dei centrotavola orizzontali, potremo crearli prendendo dei rami non troppo grossi da unire assieme con della colla vinilica. Una volta creata la nostra “piattaforma” potremo attaccare sopra varie foglie di tipologie diverse, rami e pigne.

Arricchiamo ancora i punti chiari dei runner con frutta di stagione come gusci di noce, bacche arancioni, nocciole, castagne.

Se invece preferiamo un centro tavola verticale basterà una vecchia damigiana in vetro molto larga dove poter inserire un intero bouquet di foglie. Se stacchiamo un po’ di rami da una quercia del nostro giardino o qualunque altro albero, potremo sistemarlo all’imbocco della nostra mega bottiglia. La tavola sarà così piena di creatività e bellezza.

Attenzione però i centro tavola non devono mai essere troppo alti perché rischiano di impedire la conversazione tra i commensali che siedono frontalmente. Quindi studiamo bene l’altezza del bouquet o la posizione del centro tavola.

Concludiamo con delle candele, di varie forme e dimensioni, da inserire in vecchi bicchieri e barattoli per dare al nostro pasto un’atmosfera incantata.