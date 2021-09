Ormai è prassi diffusissima e datata l’impiego di ingredienti naturali nei prodotti che arricchiscono e rendono vario il Mondo della cosmesi. Un’inclinazione e una tendenza che va incontro soprattutto a quanti preferiscono soluzioni bio a componenti chimiche o che comunque cercano nella sostanza naturale l’ingrediente principale. Di massima determinazione dell’efficacia.

Per un effetto antiage possiamo cercare nei cosmetici questo ingrediente naturale che pochi conoscono

Tra gli ingredienti frutto della natura in questa sede ci concentriamo sulla banana rosa (o Musa Velutina). Probabilmente ne sentiamo parlare ancora poco ma, secondo le ultimissime dal Mondo beauty, sarebbero diversi i prodotti di cosmesi che stanno impiegando o si stanno interessando a questo frutto. Utilissima per tonificare e lenire, la banana rosa avrebbe un effetto energizzante di non poco conto. Si tratta di una delle ultime novità del settore beauty e certamente non di facile reperibilità. Però secondo gli esperti di settore, pare abbia importanti proprietà benefiche per la pelle. Tra le altre andrebbe a svolgere anche un’importante funzione antiage. Addirittura, l’olio della banana rosa avrebbe un potere antiossidante elevatissimo.

La peculiarità del frutto

In tanti la definiscono il frutto più bello del Mondo che non a caso è di colore rosa, quasi lilla. Si tratta di una piccola varietà di banana originaria dell’Assam (India) e dell’Himalaya orientale. La peculiare differenza di questa varietà rispetto a quella gialla, oltre al colore, consiste nel fatto che il frutto è caldo e più piccolo di quello che tutti conosciamo. Non è di facile reperibilità perché l’area di produzione al momento sarebbe concentrata nella zona d’origine. A beneficiarne maggiormente sono i banchi frutta dei supermercati del Brasile.

Nuovi prodotti

Tali informazioni provenienti dal settore della cosmesi, lasciano intendere che parliamo di prodotti di nicchia. Si tratterebbe di una cosmesi ancora ricercatissima che, attraverso alcuni brand, starebbe cercando di puntare a questo ingrediente naturale per poter divenire prodotto di largo consumo. Infatti per un effetto antiage possiamo cercare nei cosmetici questo ingrediente naturale che pochi conoscono nel momento in cui cerchiamo soluzioni nuove. E soprattutto se siamo alla ricerca di sostanze diverse dal solito. Ovviamente ci sono tanti altri frutti impiegati nella cosmesi altrettanto validissimi che magari già conosciamo e la banana rosa si appresta ad ampliare l’offerta.

Attenzione alle intolleranze

Ovviamente i prodotti a base di ingredienti naturali sono da preferire soprattutto quando ci sono allergie o intolleranze a sostanze chimiche. Di contro però occorre prestare attenzione proprio se abbiamo allergie (o sospettiamo di averne) ad alcuni ingredienti naturali e ad alcuni frutti.