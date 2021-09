Intraprendere una nuova relazione, trovare un nuovo lavoro, confidare i propri segreti e debolezze a qualcuno che non conosciamo abbastanza può non essere semplice.

Se la paura del nuovo e dell’incerto è piuttosto normale nell’essere umano, tutto quello che ci circonda di certo non aiuta.

Programmi tv, social, alcuni politici, giornalisti e presentatori non fanno che aumentare questo senso di insicurezza, alimentando la paura dell’altro e del diverso.

Sembra proprio che sia sempre più difficile fidarsi del prossimo.

A volte basta una parola di troppo o uno sguardo mal interpretato per far sorgere in noi dubbi e timori.

Eppure può bastare soffermarsi un attimo ad osservare il nostro interlocutore ed i suoi atteggiamenti, per capire al volo se possiamo fidarci di lui.

Questi comportamenti svelano chi abbiamo di fronte e se è meglio starne alla larga

L’avvento del digitale ha contribuito ad alimentare le ricerche sulle strategie più efficaci di comunicazione non verbale e sulle tecniche di persuasione.

Proprio sulla base di questi elementi, possiamo inquadrare piuttosto bene nuove conoscenze, potenziali partner, amici o datori di lavoro.

Questi comportamenti svelano chi abbiamo di fronte e se è meglio starne alla larga.

Braccia incrociate

Tipico gesto di auto-protezione, denotano insicurezza, atteggiamento difensivo e rifiuto. Potremmo avere di fronte una persona piuttosto debole o che si sente minacciata.

Lo sguardo

Essere guardati negli occhi è solitamente un segno positivo; abbiamo l’attenzione dell’altro. Tuttavia, uno sguardo troppo prolungato può avere intenti minacciosi, mentre uno troppo sfuggente potrebbe indicare che ci stanno ingannando.

Il sorriso

Un sorriso è sempre apprezzato. Attenzione però, perché un sorriso a bocca chiusa solitamente è falso, mentre un sorriso a denti stretti indica antipatia e diffidenza.

Occhio anche a gambe e braccia

Gambe divaricate

La posizione a gambe divaricate è tendenzialmente tipica dell’uomo, ma può valere anche per le donne. In generale chi si posiziona verso di noi così, vuole stabilire un predominio.

Gambe accavallate

In genere, nel linguaggio del corpo, chi accavalla le gambe può aver bisogno di protezione o sentirsi un po’ a disagio con noi.

Stretta di mano

Occhio anche al momento del saluto o delle presentazioni. Una stretta sicura ed energica è tipica delle persone estroverse e determinate. Diversamente, una stretta molle ed insicura nasconde una persona ansiosa e timida.

Ecco dunque i gesti che possono dirci di più sulla persona che abbiamo di fronte.

Un’attenzione particolare a questi piccoli dettagli, insieme ad altri elementi, possono incoraggiarci a lasciarci andare o, se necessario, scappare a gambe levate!

Approfondimento

Sembra assurdo ma il colore dello smalto svela la personalità di chi lo indossa