Uno dei frutti esotici più diffusi al Mondo, che ormai è entrato prepotentemente anche sulle nostre tavole, è la papaya. Si tratta di un frutto tropicale, coltivato principalmente in Asia, in Africa, negli Stati Uniti e nel Messico, e raccolto in estate o autunno. Tuttavia, è disponibile in commercio per tutto l’anno, anche sotto la forma di succhi ed estratti.

Grazie al suo sapore eccezionale, la papaya viene spesso utilizzata in molte ricette per aggiungere un tocco di dolcezza a piatti salati, contorni e dolci.

Oltre alla sua estrema versatilità in cucina, la papaya è anche un frutto che potrebbe apportare numerosi benefici alla salute. Infatti, tra poco sveleremo quali sarebbero le principali proprietà di quest’ottimo frutto, senza però dimenticare anche le probabili controindicazioni.

La papaya innanzitutto contiene pochissime calorie (28 ogni 100 grammi), che sono costituite da carboidrati (91%), proteine (6%) e liquidi (3%).

Oltre a questo, essa è anche un’ottima fonte di sostanze antiossidanti, utili ad esempio per mantenere in funzione il sistema immunitario. Fra queste sostanze ricordiamo la papaina che grazie alle sue presunte proprietà antinfiammatorie, potrebbe essere efficace contro traumi ed allergie.

Infine, grazie agli altri elementi di cui è composta, la papaya potrebbe essere considerato un alleato anche della salute cardiovascolare.

Per quanto riguarda invece le controindicazioni, ricordiamo che la papaya potrebbe interferire con l’azione di alcuni farmaci anticoagulanti. Come accade per l’uva sultanina, quindi, è importante non consumare questo frutto prima o dopo l’assunzione dei suddetti farmaci.

Come utilizzare la papaya in cucina

Quindi, non tutti sanno che questo frutto esotico ricco di antiossidanti potrebbe interferire con gli anticoagulanti.

Chi non assume questi farmaci può però sfruttare la papaya in vari modi e realizzare centrifugati, estratti, frullati e tisane. Tuttavia, questo è un frutto che riesce a valorizzare benissimo anche svariate ricette dolci, come torte e crostate.

Per realizzare un’ottima torta ad esempio, basterà frullare inizialmente 300 grammi di polpa di papaya con 200 grammi di zucchero. Dopo una prima mescolata, aggiungiamo nel mixer anche il succo di un lime, 2 uova, 350 grammi di farina e una bustina di lievito per dolci. Mescoliamo nuovamente il tutto e versiamo anche il burro fuso, che in realtà possiamo sostituire con questi altri alimenti più salutari.

Una volta pronto l’impasto, foderiamo una tortiera con carta forno e versiamo il tutto al suo interno. Fatto ciò, inforniamo a 180 gradi per circa mezz’oretta e siamo pronti per servire.