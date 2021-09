Gli accessori sono particolarmente importanti perché sono in grado di sintetizzare la personalità della persona e di trasformarne il look.

Per una donna avere questi accessori nell’armadio è indispensabile, non sono mai abbastanza in quanto devono soddisfare le più svariate esigenze.

Anche solo un cerchietto tra i capelli o un foulard possono donare eleganza, oppure una borsa che ci fa sentire femminili in ogni occasione.

Le borse oltre alla funzione estetica sono anche utili per tutte le esigenze personali che si hanno quando si passa tanto tempo fuori.

Come sappiamo, le borse sono uno degli accessori più amati dal mondo femminile fin dall’antichità, da abbinare a seconda di come si è vestiti.

È importante che la borsa sia di buona qualità, prodotta con materiali unici e certificati per rendere al meglio quando la portiamo con noi.

Inoltre, sono state svelate le tendenze che spopoleranno in autunno 2021 per unghie spettacolari ed originali, perfette da abbinare con una nuova borsa.

Questo accessorio sarà immancabile anche questo autunno – inverno, specialmente le maxi bag saranno ancora di tendenza.

Infatti, nel periodo più freddo dell’anno le borse diventeranno fuori misura, essendo larghissime, comode, e adatte ad ogni occasione.

Oltre alle classiche maxi bag molto capienti, anche le borse a spalla e le tote bag diventano più grandi, perfette per tutti i giorni.

Le borse a mano che si useranno quest’anno saranno caratterizzate dalla presenza di due manici.

Questi possono essere più o meno lunghi, adatti quindi per essere usati anche sulla spalla, per chi lo preferisse.

Tra i materiali delle borse che andranno di moda oltre a quello intramontabile in pelle c’è anche la variante in cuoio.

Questo materiale è ideale per il periodo autunnale e quello invernale, oltre ad essere perfetto per essere abbinato ad altri accessori come il foulard.

Ecco qual è l’accessorio di tendenza nell’autunno inverno 2021 che farà impazzire tutti e che non vedremo l’ora di indossare in questa nuova stagione.

In questo periodo dell’anno andranno anche di moda borse dalle forme compatte e geometriche.

Per chi ama questo modello, sarà di tendenza il piccolo borsello ideale per le occasioni speciali ma dove potremo riporre soltanto lo stretto necessario.

Infine, anche le borse rotonde torneranno di moda, amate per la loro praticità e per essere incredibilmente femminili.