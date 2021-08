Avere le unghie curate e senza imperfezioni è sinonimo di cura di sé e di amor proprio, un biglietto da visita da mostrare ad ogni incontro.

Per quanto riguarda lunghezza e forma, le unghie lunghe e a mandorla sono sempre le preferite, perfette per ogni occasione, eleganti e alla moda.

Nel quotidiano, e nell’autunno 2021, lo smalto avrà il compito di enfatizzare la bellezza delle nostre mani e del nostro look.

Per questa ragione, sceglierlo bene sarà fondamentale per dare qualcosa in più al nostro abbigliamento, praticamente importante quanto un vero e proprio accessorio di moda.

Svelate tutte le tendenze che spopoleranno in autunno 2021 per unghie spettacolari ed originali

Per chi ama la semplicità, lo smalto naturale continuerà a essere di tendenza anche in questa stagione, garantendoci mani curate ed eleganti.

Anche la creatività giocherà un ruolo fondamentale, inizia a spopolare la nail art grazie alla varietà di decorazioni fantasiose realizzabili ed adatte ad ogni stagione.

Saranno di tendenza nail art a tema autunnale ma coloratissime, con tonalità tipiche del periodo.

Ovviamente quelle che prevarranno sono quelle tipiche dell’autunno come arancio, oro, marrone, borgogna, verde o ancora giallo ocra.

Potremo decorarle con foglie colorate, uccellini o piccole volpi, insomma tutto ciò che rappresenta questo periodo dell’anno.

Potremo anche abbellirle con strass e perline, o ancora con smalti glitter da stendere o da usare per realizzare preziosi dettagli luminosi sull’unghia.

Ultimamente è diventata di tendenza la Cat’s eye, un affascinante manicure che si realizza con uno smalto magnetico di molteplici colori e tonalità a piacimento.

Infine, lo smalto nero rimane sempre una certezza perché riesce davvero sempre ad esaltare la bellezza delle mani, sia sulle unghie corte che quelle lunghe.

Ecco svelate tutte le tendenze che spopoleranno in autunno 2021 per unghie spettacolari ed originali, avremo tanta scelta per dare libero sfogo alla nostra fantasia.

Le alternative

Per chi non ama particolarmente il glitter è disponibile anche la bellissima variante metallizzata che dà un tocco in più alle nostre unghie.

Potremo scegliere tra un gran numero di effetti che saranno perfetti per rendere più originale una manicure monocromatica o da abbinare a particolari nail art.

Anche quest’autunno, continueranno a essere in voga le unghie con french colorato, sia con nuance contrastanti che tono su tono.

