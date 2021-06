A chiunque piace mangiare, è un fatto oramai più che assodato. Tutti vorremmo farci una bella scorpacciata degli alimenti che più amiamo e di cui non smetteremmo mai di rifocillarci. Purtroppo, però, non sempre ci è concesso. Se soffriamo di allergie o disturbi particolari potremmo dover rinunciare ad assaporare il nostro cibo preferito.

Tra gli alimenti più apprezzati e cucinati vi sono certamente le uova. Anche queste, però, non sono sempre adatte per la nostra dieta. In alcuni casi, infatti, potrebbero non fare bene al nostro apparato digerente.

I pro e i contro del consumo delle uova

I pareri degli esperti sul consumo regolare di uova non sempre sono in linea gli uni con gli altri. In generale, però, possiamo affermare che a volte limitarne perlomeno il consumo sarebbe una scelta adeguata. Sebbene siano ricche di proteine, vitamine e sali minerali, sono una fonte importante di colesterolo. Infatti, secondo la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana (SSNV) ne contengono in media almeno 250 mg/100gr. Facciamo quindi attenzione se soffriamo di diabete. Occhio poi anche al modo in cui le si cucina: le frittate, per esempio, sono sconsigliate se si hanno problemi di calcoli al fegato.

Non tutti sanno che è meglio evitare le uova se si soffre di questo comunissimo disturbo

Tra i disturbi più comuni di cui si può soffrire vi è la cosiddetta sindrome dell’intestino irritabile (IBS). Sono dei disturbi intestinali che colpiscono generalmente il colon. Tra i sintomi coi quali si manifesta vi sono solitamente diarrea, stipsi, meteorismo e crampi addominali.

Bene, in questo caso non tutti sanno che è meglio evitare le uova se si soffre di questo comunissimo disturbo. Infatti, il problema sorge quando l’IBS ha come conseguenza la difficoltà a defecare. In questo caso mangiare uova potrebbe peggiorare il passaggio del cibo nell’intestino. La carenza quasi totale di fibre nell’alimento, infatti, non aiuta a produrre gli stimoli necessari per farci andare in bagno. Dall’altro lato, invece, le uova sono particolarmente indicate qualora si soffra di diarrea.

