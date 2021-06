Se vogliamo mantenerci sempre in salute, purtroppo vi sono dei sacrifici e delle rinunce che dobbiamo fare. Un classico esempio riguarda l’alimentazione, ciò che possiamo o meno mangiare. Questo vale soprattutto per chi è affetto da colesterolo e pressione alti. In questo caso è fondamentale non lasciarsi sedurre da quei cibi che mangeremmo molto volentieri. Tra i tanti, i salumi.

Dei più apprezzati a tavola ma anche tra i più grassi e ricchi di sale c’è il salame. Per questo è particolarmente sconsigliato per chi ha alti valori di pressione e colesterolo. Oggi vedremo però come non sia l’unico salume nemico di dieta e salute. Infatti, ce n’è un altro molto consumato ma altrettanto poco indicato in questi casi.

Non tutti i salumi sono da abolire

Generalmente dovremmo evitare di mangiare salumi e affettati se i livelli di LDL (colesterolo cattivo) e sodio sono troppo alti. Vi sono però delle eccezioni. Alcuni prodotti di questa categoria possono essere consumati, a patto che non si esageri. È quanto affermano i nutrizionisti.

La dottoressa afferma che il prosciutto, soprattutto quello cotto, ha livelli di colesterolo accettabili. Offre inoltre un buon apporto di vitamine e sali minerali. Il consumo deve essere però più moderato per chi soffre di ipertensione. Anche la bresaola è una buona alternativa. È povera di grassi e ha una quantità di colesterolo pari a quella del cotto. Ottima per la dieta.

Attenzione a questo salume sconsigliatissimo per colesterolo e pressione alta e non è il salame

Abbiamo appena visto come si possa dire di sì a bresaola e prosciutto cotto, ma con cognizione. È arrivato ora il momento invece di fare attenzione a questo salume sconsigliatissimo per colesterolo e pressione alta e non è il salame. Parliamo infatti della coppa.

Proprio questo affettato sarebbe il nemico numero insieme al salame. Sempre secondo i nutrizionisti, infatti, la coppa avrebbe altissimi livelli di grassi. Per intenderci, i dati sul colesterolo si aggirano attorno ai 96mg/100 gr di prodotto, più di alcune tipologie di salame. Ma non è finita qui. Il metodo di conservazione sotto sale la rende fortemente sconsigliata per chi soffre di ipertensione.