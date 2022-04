Stanchi dei soliti fiori da balcone? Oggi, rinnovare gli spazi esterni di casa in modo economico, ma originale è davvero facile e alla portata di tutti. Grazie alle vendite online e alle spedizioni veloci, possiamo avere balconi e giardini spettacolari in un solo clic. In men che non si dica, nuovi arredi, piante e fiori bellissimi animeranno il nostro angolo “green”. Giunta la primavera, infatti, arriva anche il momento di ordinare e sistemare gli spazi esterni, esponendo le piante e i fiori più belli.

In questa fase, sono in molti a scegliere le piante perenni, specie che resistono tutto l’anno e che hanno bisogno di poche cure. È il caso di questa meravigliosa pianta perenne dai fiori eleganti e coloratissimi. Un vero asso nella manica per fioriture abbondanti fino alla fine dell’autunno prossimo. Con la bella stagione, si sveglia la vegetazione, ma iniziano a svolazzare anche gli insetti. Le zanzare, ad esempio, si trasformano in un vero incubo in estate. Ecco, dunque, come correre ai ripari grazie a queste 4 piante belle e profumate che respingono le zanzare e altri insetti, da mettere ora su balconi e davanzali, per un’estate senza punture.

Per abbellire il balcone di casa con una pianta bella, facile da coltivare e dalla bellezza che lascia senza fiato, ecco una pianta da non perdere.

Si potranno subito avere balconi e giardini spettacolari e originali senza fatica con questa pianta perenne dai fiori bellissimi che resiste al sole e al freddo

Stiamo parlando della Torenia fournieri, una specie annuale definita semirustica che si coltiva facilmente in vaso e che regalerà tantissime soddisfazioni. In Italia è abbastanza coltivata. È originaria dall’Asia e raggiunge circa i 30 massimo 40 cm d’altezza. Le sue foglie appaiono di colore verde chiaro e a forma ovale e dentellata, leggermente appuntita all’estremità.

I suoi fiori sono davvero bellissimi e ricordano delle piccole trombette. I più comuni hanno delle tonalità sfumate di colore che vanno dall’azzurro, al viola e al porpora. Ne esistono anche specie dai fiori gialli o rosa. Inoltre, può essere coltivata in vasi sospesi per creare una cascata di fiori colorati dalla bellezza mozzafiato.

La Torenia viene utilizzata molto anche nelle aiuole come pianta tappezzante. Resiste bene al caldo, anche se si suggerisce di posizionarla in luoghi con un po’ d’ombra. In inverno, invece, sopporta le basse temperature, ma potrebbe cominciare a soffrire al di sotto dei 5 gradi. Bisognerà, quindi, spostarla all’interno o coprirla per proteggerla del gelo.

