Tempo di semina e di nuovi progetti per il nostro orto in questa fase iniziale della primavera che porterà a coltivare ed avere dei frutti senza troppa fatica. Infatti grazie alle temperature che tendono sempre di più ad alzarsi, in questo periodo anche chi non ha un pollice verde, riesce a far crescere una pianta senza sforzi.

D’altronde tra tutta la frutta e verdura che si può coltivare in questo periodo, c’è solo l’imbarazzo della scelta. A rovinare i progetti di chi decide di seminare in questo periodo sono sicurante quelle indesiderate piante spontanee che crescono a vista d’occhio. Queste che appaiono innocue ma possono compromettere la crescita delle piantine appena piantate o seminate. Un vero peccato se non si vuol buttar via tempo e denaro.

Ma a tutto c’è rimedio. In un nostro precedente articolo abbiamo parlato di come è possibile eliminare definitivamente le erbacce con un metodo fai da te e a costo zero, con la limitazione di non poterlo utilizzare nell’orto. Adesso invece, possiamo dire basta a faticate sotto il sole per eliminare le erbacce finalmente anche dall’orto.

Come proteggere le piante con una soluzione geniale

Il compito di un bravo giardiniere o agricoltore è quello di far crescere le sue piante belle e sane. Le erbacce sono un vero pericolo che può essere risolto in molti modi. In questo caso, si tratta di un metodo poco impegnativo che non include nessun diserbante chimico, ed è molto utilizzato con le erbacce in stadio iniziale.

Si tratta di dar fuoco alle erbacce. Vista in questo modo, appare come una follia, ma è una tecnica davvero vincente che si chiama pirodiserbo o diserbo termico. Con questa geniale soluzione si potrà coltivare un orto controllando le erbe infestanti, senza utilizzare prodotti che possono essere dannosi alla salute.

Basta faticate per eliminare le erbacce dall’orto, finalmente svelato come risolvere in poco tempo senza ricorrere a mezzi costosi o chimici

Questa soluzione innovativa permetterà di risparmiare tempo e denaro rispetto al classico diserbo manuale o meccanico con zappa. Ma soprattutto si risparmia molta fatica che incide sulla schiena di molti nel tentativo di mantenere l’orto pulito e sano.

Un metodo che elimina efficacemente le erbacce per molto tempo, grazie ad un attrezzo a gas, che va utilizzato con le dovute precauzioni. Avviene tutto in pochissimo tempo. L’attrezzo dovrà essere posizionato sulle piante da eliminare e la fiamma dovrà posare solo per 2 secondi.

Dopo 1 o 2 giorni si noterà che le piante esposte a questo trattamento saranno disseccate perché il forte calore a cui sono state esposte avrà agito sui tessuti vegetali riducendo l’acqua e facendole avvizzire.

