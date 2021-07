Per molti l’anguria è il frutto perfetto per l’estate. Dolce, fresco e con poche calorie riesce a stregare tutti già dalla prima fetta tanto che è veramente difficile smettere di mangiarla.

Di solito siamo colpiti da questo frutto che ogni anno scala la classifica dei migliori frutti estivi. L’aspettiamo con ansia per tutto l’anno e finalmente in estate possiamo concederci delle belle scorpacciate.

Tra l’altro sono veramente tanti i benefici derivanti da una bella fetta d’anguria. Grazie al suo elevato contenuto di acqua, stimola la diuresi eliminando tutte le tossine in eccesso. Proprio per questo motivo viene considerata anche un’ottima alleata per la lotta alla cellulite e tantissimi altri inestetismi della pelle.

Inoltre sono molteplici gli effetti sul benessere della pelle e dei capelli principalmente per le elevate quantità di beta carotene e vitamine A e C contenute.

Fin qui niente di nuovo dato che bene o male tutti conosciamo i grandi benefici dell’anguria. Ma come ogni cosa esiste un risvolto della medaglia. Un consumo smodato può provocare tantissimi effetti collaterali fastidiosi come quelli che andiamo di seguito a vedere.

Non tutti ne parlano ma attenzione agli effetti indesiderati dell’anguria

Solitamente ogni estate pensiamo che l’anguria sia essenzialmente ‘buona’ per il nostro organismo. Proprio per tale ragione non ci facciamo poi mille pensieri sulle quantità ideali da ingerire.

Considerando anche la sua dolcezza ed il suo basso contenuto calorico, chi di noi sarebbe in grado di fermarsi davanti questo cibo prelibato?

Questi sono alcuni dei principali motivi che ci portano a consumarne veramente tanta in estate scatenando possibili reazione inaspettate.

Ad esempio non tutti ne parlano ma attenzione agli effetti indesiderati dell’anguria sul battito cardiaco. Il suo alto contenuto di potassio può causare iperkaliemia e quindi alterazioni del ritmo cardiaco.

Altro falso mito da sfatare è che chi soffre di diabete può consumare elevate quantità di questo frutto. In realtà basso contenuto calorico e livelli di zuccheri non sono poi la stessa cosa. A riguardo, una fetta da 200 grammi di anguria ha un indice glicemico abbastanza elevato, tra 65 e 70, che aumenta rapidamente gli zuccheri nel sangue.

Approfondimento

In pochi credono che il nocciolo di questo noto frutto estivo contenga sostanze tossiche per il nostro organismo