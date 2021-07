Ottenere e mantenere un fisico perfetto, asciutto e tonico è un’attività che richiede abbastanza concentrazione ed impegno. Sono tanti i sacrifici che bisogna fare per raggiungere l’obiettivo e stare bene con se stessi.

Spesso però pensiamo che per avere bicipiti, tricipiti, gambe toniche e pancia piatta sia necessario trascorrere tante ore in palestra. Quindi ci sfianchiamo con allenamenti intensivi che mettono in discussione anche la resistenza del miglior culturista. Giorno dopo giorno, andiamo ad aumentare l’intensità dell’allenamento o il carico di pesi, tutto per aumentare la c.d. massa muscolare.

Un sogno o uno fissazione per molti dato che nelle palestre è questo l’argomento più discusso. Molti di noi avranno sicuramente sentito dire che aumentare la massa muscolare permette di ridurre quella grassa.

Quindi alimentati da questo sogno, cerchiamo in tutti i modi di pompare i nostri muscoli per cancellare quelle riserve di grasso tanto odiate.

Inoltre, tra un sollevamento e l’altro circolano le c.d. diete del culturista, utili per lo scopo sopracitato. Tristi, semplici e ripetitive, queste si basano sul consumo abituale di alcuni cibi proteici. Non per essere riduttivi ma a volte questo tipo di alimentazione permette il consumo esclusivo di pollo, riso e salmone.

Basta pollo e riso perché questi sono i migliori alimenti che diminuiscono la massa grassa

Innanzitutto è necessario chiarire il fatto che per avere un corpo asciutto e tonico non è utile trascorrere ore ed ore in palestra facendo esercizi sovraumani.

Molti esperti chiariscono che per ottenere risultati ottimali è necessario seguire anche un alimentazione corretta e variegata che va a nutrire e definire i nostri muscoli. Questo però non significa consumare esclusivamente solo alcuni cibi a discapito di altri. Soltanto per l’alimentazione noiosa, bisognerebbe dire basta pollo e riso perché questi sono i migliori alimenti che diminuiscono la massa grassa.

Infatti chi avrebbe mai pensato che anche la frutta rappresenta un’ottima alleata per lo sviluppo della massa muscolare?

Ad esempio la banana che pensiamo sia da bandire completamente da un regime dietetico, in realtà rappresenta una vero toccasana per l’allenamento. Grazie alle elevate quantità di potassio e sali minerali, queste migliorano il rendimento muscolare prima e dopo l’allenamento.

Oppure mangiare una bella mela con la buccia ci aiuterà nel nostro intento. Per le elevate quantità di acido ursolico presenti nelle bucce, le mele fanno ringiovanire i muscoli prevenendo l’atrofia muscolare.