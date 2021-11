Non tutti lo fanno ma quando si entra in casa bisognerebbe avere questa buona abitudine

Ci sono alcune cose che non si fanno, solo per pigrizia o per inconsapevolezza. Ogni individuo passa la maggior parte della giornata fuori casa tra lavoro e varie faccende di routine quotidiana, tra dovere e piacere.

Dopo una giornata di impegni e distrazioni, si torna a casa e quasi nessuno fa caso a questa abitudine che in realtà bisognerebbe avere, quando si entra nella propria abitazione. Perché, proprio in quel momento, si potrebbe mettere a rischio l’igiene dell’ambiente domestico e coloro che vi abitano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una sana abitudine che dovremmo avere proprio tutti nel nostro ambiente domestico

Sono diverse le culture che impongono, per buona abitudine, di togliersi le scarpe non appena si mette piede in casa. Ma oltre i Paesi esteri, anche in Italia sta prendendo piede questa abitudine per preservare l’ambiente domestico e mantenerlo sicuro e igienizzato.

Infatti, uno dei principali motivi per cui dovremmo tutti togliere le scarpe dopo aver varcato la soglia di casa è proprio l’igiene. Le scarpe che abbiamo tutti i giorni ai piedi, vengono a contatto con tantissimi fattori esterni. Tra cui feci di animali, acqua putrida, insetti, gomme da masticare e molto altro, che magari non viene visto ad occhio nudo.

La suola delle scarpe entra in contatto continuamente con vari germi e batteri. Ma nessuno pensa che sono proprio le scarpe che possono essere un pericolo per l’ambiente domestico. Soprattutto se in casa si ha un bambino piccolo che gioca ed è difficile mantenere un’ambiente igienico e sicuro.

Infatti quando camminiamo in casa con le stesse scarpe utilizzate per strada, queste possono depositare sul pavimento qualsiasi cosa che abbiano incontrato per strada.

Quindi togliersi le scarpe dopo aver varcato la soglia di casa, è un’ottima abitudine da mantenere ma anche per altri motivi. Non resta che riservare un angolo all’ingresso dell’appartamento per riporre le calzature. Vediamo perché.

Non tutti lo fanno ma quando si entra in casa bisognerebbe avere questa buona abitudine

Oltre a voler mantenere l’ambiente di casa, sicuro e protetto da germi e batteri, va anche detto che questa buona abitudine, può essere utile anche sotto altri aspetti.

Alcuni materiali di cui è composta la casa, tra cui tappeti, parquet, marmo e altro si rovinano molto prima con l’usura. La maggior parte delle scarpe, come ad esempio i tacchi, possono irrimediabilmente rovinare il pavimento di casa. Per non dimenticare che il rumore dei tacchi di chi cammina per casa, potrebbe dare molto fastidio all’inquilino del piano di sotto.

Inoltre da non dimenticare che anche le scarpe di usurano, quindi sarà proprio il caso di lasciarle all’ingresso dell’abitazione, indossando comode pantofole. Una scelta consigliata anche da un punto di vista della comodità, perché dopo aver indossato scarpe chiuse o con i tacchi, potrà rivelarsi il giusto toccasana dopo una giornata fuori casa.

Approfondimento

Pochi conoscono questo metodo semplice ed economico per avere un bucato invidiabile