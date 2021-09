Non molti conoscono i tempi e i modi per pulire questo utilissimo elettrodomestico

Spesso viene dimenticato, oppure non viene periodicamente pulito pensando che non sia stato utilizzato, ma il condizionatore, o climatizzatore, è un elettrodomestico utilissimo che però ha bisogno di manutenzione. Un esempio su tutti è quello di disinfettarlo per prevenire uno dei pericoli più subdoli per la salute, come la legionella.

Quindi non solo per il corretto funzionamento, ma anche per questioni legate alla salute, vediamo i tempi e i modi che non molti conoscono per pulire questo elettrodomestico utilissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando pulirlo, in estate o in inverno?

Questo straordinario elettrodomestico, che ha rivoluzionato la vita negli uffici e anche a casa, ha bisogno di una manutenzione ordinaria che a volte risulta anche facile e veloce. Questo tipo di manutenzione consiste sostanzialmente nella pulizia dei filtri del condizionatore. Da specificare che esistono anche tipologie di pulizia ancora più approfondita che possono soltanto effettuare dei tecnici esperti.

Il filtro serve non solo per proteggere il macchinario in se, ma soprattutto la salute del fruitore finale. Infatti, la funzione del filtro è quella di purificare l’aria principalmente da smog, polvere o altro che può essere respirato. Ma assolutamente da non dimenticare che proprio nei filtri si potrebbe annidare un batterio, la legionella, molto pericoloso per l’uomo.

Quindi non resta altro che fare attenzione ai filtri del condizionatori che devono essere puliti regolarmente.

Quest’ultimi devono essere puliti almeno 1 o 2 volte all’anno. Una buona regola generale è quella di pulire i filtri del condizionatore dopo un lungo periodo di inattività, quindi periodicamente ad ogni cambio di stagione. Ecco perché fra qualche giorno, con l’arrivo dell’inverno, dovremmo preoccuparci di pulire i filtri.

Così anche in primavera, con l’arrivo della bella stagione, dovremmo pulire i filtri in previsione di accenderli durante il caldo torrido.

Non molti conoscono i tempi e i modi per pulire questo utilissimo elettrodomestico

Pulire i filtri del condizionatore non è per niente complicato e chiunque può farlo. La prima cosa da fare è prenderli, tirandoli fuori dal condizionatore e lavarli sotto acqua corrente. Si possono utilizzare saponi neutri, giusto qualche goccia e passare al risciacquo.

Dopo averli lavati per bene, bisogna che si asciughino perfettamente. Se il filtro è ancora umido, molto probabilmente la polvere si attaccherà danneggiando l’elettrodomestico e compromettendo l’aria che si andrà a respirare.

Dopo aver pulito il filtro, questo va sanificato contro il batterio della legionella. Bisogna necessariamente utilizzare appositi spray che si possono acquistare da un ferramenta o sul web.

Lo spray dovrà essere spruzzato dopo aver posizionato i filtri nel condizionatore. Dopo aver applicato lo spray, aprire le finestre, accendere il condizionatore alla massima potenza ed uscire dalla stanza per circa 30 min, in quanto il prodotto è nocivo se respirato. Dopodiché il condizionatore si potrà utilizzare senza preoccupazioni. Consigliamo di fare queste operazioni con cautela e soprattutto con il supporto di una persona mediamente esperta.

Approfondimento

Chi utilizza l’aria condizionata dovrebbe fare attenzione per evitare questi problemi