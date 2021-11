Quando si tratta di insetti, nella maggior parte delle volte si cerca un nido in qualche fessura tra finestre, mattoni, grondaie e anche sugli alberi. Ma il pericolo di cui parliamo, a differenza degli altri, si cela a pochi centimetri sotto terra ed è molto difficile da riconoscere.

Si è abituati a sentire di talpe, tassi e molti altri animali che scavano dei piccoli fori nel terreno per cercare cibo o riparo. Ma oltre a questi, esiste un insetto che nidifica sotto terra in piccolissimi fori del terreno che possono nascondere un serio pericolo.

Si tratta di un insetto aggressivo e pericoloso, che nidifica sotto terra ed è facile imbattersi e magari dover ricorrere a cure medicali per le tante punture ricevute in pochi secondi.

Non tutti i fori sono ciò che sembrano

Durante una passeggiata in campagna, nel giardino di casa o anche nei vasi sul balcone, è facile imbattersi in piccoli alveoli con tante piccole cellette nel terreno, destinate al deposito di uova della vespa regina, fatti interamente di fibre di legno e cellulosa impastati con la saliva delle vespe.

E nel caso di vespe di terra o scavatrici, il nido si forma sotto un piccolo cumulo di terreno spesso non distinguibile. Ci sono casi in cui il nido è coperto da erbacce o altre piante. Oppure perché non si riesce a vedere il foro, che è l’ingresso del nido, ha un diametro di poco meno 2 cm.

Ed è proprio perché è difficile distinguere un nido di vespa sotto terra che diventa pericoloso. Se involontariamente si colpisce, calpestandolo o addirittura arando la terra, potrebbe essere un grosso problema.

Questo impatto violento, può innescare uno sciame violento ed aggressivo, pronto a pungere il malcapitato. In questi casi, data la mole di punture in pochissimi secondi, sarà meglio andare in ospedale per scongiurare reazioni allergiche o conseguenze simili.

Pochi sanno che questi piccoli fori nel terreno potrebbero nascondere un serio pericolo

Le vespe scavatrici o di terra, chiamate scientificamente vespula germanica, non sono facili da distinguere rispetto alle altre. Queste presentano apparentemente le stesse caratteristiche delle altre vespe, ma con qualche tratto diverso.

Esteticamente sono molto robuste e sul dorso hanno il classico colore giallo e nero, ma soprattutto giallo. La vespula germanica si nutre principalmente di materiale organico. Quindi è molto facile che possa mangiare nel nostro piatto durante un barbecue, oppure mentre mangiamo un panino in spiaggia.

Ma è bene ricordare che come ogni altra vespa o insetto, questa vespula germanica attacca solo quando si sente in pericolo. Se per caso si scova un nido, sarà meglio non avvicinarsi per precauzione e stare attendi che animali come cani o gatti, non vadano a scavare vicino al nido.

Se il nido si trova vicino all’abitazione, si potrà ricorrere ad una disinfestazione con persone competenti per non rischiare di essere punti.

