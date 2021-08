Fare controlli, prendendosi cura di sé mediante attività fisica e dieta sana ed equilibrata, è fondamentale per la nostra salute. In tal modo possono mantenersi in equilibrio tutti i nostri valori, a partire dalla pressione arteriosa che se elevata può comportare l’insorgenza di malattie cardiovascolari. I fattori di rischio sono l’età, l’alimentazione scorretta, ricca di sale e grassi, colesterolo alto, sovrappeso, il consumo di alcol e il fumo.

Pertanto, chi ha 60 anni deve fare questi controlli per una vita longeva e felice. Allo stesso modo controllare il colesterolo, mediante esami e alimentazione, è di fondamentale importanza per il nostro benessere. Avere il colesterolo LDL in eccesso può comportare numerosi rischi per la salute in quanto l’ipercolesterolemia aumenta il rischio di malattie cardiovascolari.

Questa è una condizione che negli ultimi anni interessa un numero sempre più elevato di persone e le cause possono essere numerose. Anche in questo caso svolgono un ruolo fondamentale sia l’alimentazione che lo stile di vita. Assumere bevande preparate in casa con frutti ricchi di vitamine e antiossidanti può essere un toccasana per la salute. Tuttavia, non tutti lo bevono ma questo straordinario succo potrebbe abbassare velocemente colesterolo e pressione alta.

In particolare, stando alle recenti ricerche, sembrerebbe che il succo di amarena, grazie alle sue incredibili proprietà, possa aiutare ad abbassare colesterolo e pressione arteriosa. Pertanto seguire un regime dietetico sano, integrandolo con vari alimenti offerti dalla natura, può essere di notevole aiuto al sistema cardiocircolatorio. Ad esempio basta questo ortaggio per fare il pieno di vitamina K e pulire le arterie.

Non tutti lo bevono ma questo straordinario succo potrebbe abbassare velocemente colesterolo e pressione alta

La pressione alta e l’ipercolesterolemia sono i principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. Secondo uno studio il succo di amarena ha un effetto sorprendente sulla salute, grazie all’elevato contenuto di vitamine e di polifenoli. Le amarene sono ricche di vitamine, in particolare vitamina A e C, e di sali minerali, quali potassio, calcio, fosforo, sodio e ferro. Inoltre sono ricche di antiossidanti, come il kempferolo e la quercetina.

In particolare, protagonisti dello studio sono stati 17 uomini e 20 donne di età compresa tra i 65 e gli 80 anni. A costoro è stato somministrato succo di amarena e una bevanda di controllo in modo causale per 12 settimane. In coloro che coloro che avevano assunto il succo di amarena si è riscontrato un abbassamento significativo dei valori di colesterolo LDL e pressione arteriosa. Pertanto l’assunzione quotidiana del succo di amarena può abbassare la pressione arteriosa e il colesterolo LDL e apportare notevoli benefici per la salute.

