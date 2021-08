Avere uno stile di vita sano e seguire un’alimentazione equilibrata sono senza dubbio le prime regole da seguire per ottenere il benessere del corpo e della mente. Cominciare la giornata nel modo giusto è senz’altro un’ottima premessa e bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore . Tuttavia, spesso, a causa delle corse quotidiane, tra lavoro e casa, non sempre risulta semplice fare una ricca e nutriente colazione. Capita di uscire di casa addentando la prima cosa che troviamo o addirittura a digiuno. Ma non molti sanno che questa comunissima abitudine a colazione può compromettere la salute del cuore.

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di decessi tra la popolazione, derivanti spesso da uno stile di vita scorretto e da una cattiva alimentazione. I fattori di rischio si suddividono in modificabili e non modificabili. Appartengono al primo gruppo le abitudini e comportamenti sbagliati, come abuso di alcol, fumo, vita sedentaria, alimentazione sbilanciata. Mentre nel secondo gruppo, rientrano l’età e la familiarità.

Le donne non sono immuni dal soffrire di malattie cardiovascolari, nonostante si manifestino, rispetto agli uomini, con un ritardo di circa 10 anni. Ecco perché è fondamentale assumere comportamenti e abitudini sane sia a tavola che durante la giornata e fare esercizio fisico.

Prestare ascolto ai nostri bisogni è molto importante, il nostro corpo è una macchina perfetta che avvisa quando qualcosa non va. Assumere abitudini scorrette può mettere davvero a repentaglio la nostra salute. Proprio come descritto nell’articolo “Ecco i comportamenti sbagliati che mettono a rischio il cuore e possono causare l’infarto”. Allo stesso modo è fondamentale assecondare i propri ritmi, il cosiddetto ritmo circadiano, ovvero l’orologio che regola le nostre attività biologiche. Infatti assumere cibo in maniera asincrona rispetto a tale ritmo aumenta il rischio di malattie.

Secondo uno studio saltare la colazione incide negativamente sulla salute del cuore. In particolare sono stati esaminati 5 tipi di comportamenti su un campione di 521 soggetti sani con registrazioni Holter ECG di 24 ore. I comportamenti valutati sono stati: la presenza di una dieta mediterranea, il saltare la colazione, il mangiare a tarda notte, fare spuntini e mangiare velocemente. Sono stati poi valutati anche l’attività fisica e il tipo di lavoro. L’obiettivo era quello di verificare la variabilità della frequenza cardiaca. Dai risultati della ricerca è emerso che saltare la colazione può essere una causa di disfunzione cardiaca. Pertanto seguire i ritmi biologici, senza saltare la colazione, coccolandosi con un mix di frutta o di verdura antiossidante aiuterà a tenere lontani tantissimi disturbi e malattie. Ma soprattutto farà bene al nostro cuore.