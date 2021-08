Se si parla di rimedi naturali, è facile chiedersi, come facevano le donne di una volta a curarsi? Senza dubbio, un tempo, non esistevano tutte queste creme di bellezza che esistono oggi. Ora la cosmesi offre creme di tutti i tipi, per pelli miste o grasse, ad esempio, ma anche creme per le rughe. Una volta, invece, esistevano solo prodotti naturali e, ovviamente, la Natura veniva in aiuto con la sua sapienza. Riscopriamo, perciò, le maschere di bellezza delle nostre nonne.

Pochi conoscono queste maschere naturali in grado di migliorare l’aspetto della nostra pelle

L’alimentazione è molto importante per il benessere della nostra pelle. Come per ogni cosa, partire dall’interno è il giusto modo per prevenire i danni del sole e dell’età. Per avere una pelle luminosa bisogna evitare cibi grassi e speziati, che possono provocare un rallentamento della digestione.

Prediligere, invece, la frutta e in particolare mele e pere, verdure a foglia larga, zucchine e cavolfiore. Pochi lo sanno, ma anche il finocchio e la curcuma sono in grado di dare luminosità alla pelle. È possibile, però, sfruttare i tanti frutti che Madre Natura ci offre in altri modi.

Vediamo, quindi, questi “rimedi della nonna” a molti sconosciuti. Infatti, pochi conoscono queste maschere naturali in grado di migliorare l’aspetto della nostra pelle.

Maschera pasta di sandalo

La pasta di sandalo è molto importante per la cura della pelle, viene usata per conferirle morbidezza e luminosità. Mescolare un cucchiaio di pasta di sandalo e tre cucchiaini di acqua di rose. Applicare il composto sul viso per circa 40 minuti e poi risciacquare con acqua fredda.

Maschera di papaya

Due cucchiai di polpa di papaya e un cucchiaio di succo di limone. Applicare il composto sul viso per 40 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Questa maschera ammorbidisce la pelle e rimuove le macchie.

Latte di capra

Fare un bel bagno e aggiungere alla vasca piena di acqua calda, latte di capra. Ammorbidirà la pelle del corpo, proprio perché il latte di capra contiene le vitamine A e B.

Olio di sesamo

L’olio di sesamo è davvero importante come antiossidante, particolarmente adatto alle pelli disidratate. Si può preparare una maschera di 5 ml di olio di sesamo, 12 di gel di aloe vera e 6 di gocce di lavanda. Formare un composto da applicare sul viso per 20 minuti, poi risciacquare con acqua tiepida.

Maschera di miele

Questa maschera è fantastica per il suo potere illuminante, che si ottiene dopo l’applicazione. 300 grammi di yogurt, succo di un limone, un cucchiaio di olio di oliva e uno di miele. Applicare sul viso per 20 minuti e risciacquare con acqua tiepida.

