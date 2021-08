Per una vita longeva e a basso rischio di malattie, elementi essenziali nella nostra alimentazione devono sicuramente essere frutta e verdura. Ed è proprio questa la stagione che fa innamorare della frutta anche chi ne mangia poca, grazie ai gustosi sapori che offre. Molto spesso i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come l’integrazione di tanti ortaggi, non sempre preferiti da tutti, apportino grandi vantaggi al benessere quotidiano. Si pensi ad esempio alla barbabietola, non amata da tutti, ma con proprietà nutrizionali davvero importanti.

Ma se siamo annoiati delle solite ricette e soprattutto dei soliti spuntini, si può optare per mix di frutta o verdure dalle incredibili proprietà nutrizionali. Ad esempio “Per combattere colesterolo e ringiovanire la pelle non c’è niente di meglio che questa bevanda”. Quest’oggi invece i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno un mix di frutta e verdura, dalle eccellenti qualità nutrizionali che farà bene al cervello e a chi soffre di diabete. Infatti non tutti lo bevono ma questo concentrato tiene a bada la glicemia e contrasta l’Alzheimer. Si tratta del succo di barbabietola e frutti rossi che una volta assaggiato, non se ne potrà più fare a meno.

Non tutti lo bevono ma questo concentrato tiene a bada la glicemia e contrasta l’Alzheimer

La barbabietola è un ortaggio ricco di antiossidanti e assumerla cruda apporta notevoli benefici. Proprio come illustrato nell’articolo “Pochi la comprano ma il suo succo antiossidante pulisce le arterie e combatte l’ipertensione”.

Da uno studio è emerso che il consumo di barbabietola rossa cruda determina un’importante diminuzione di livelli di zucchero nel sangue. In particolare, è stato riscontrato che la barbabietola cruda in pazienti con diabete di tipo 2 ha avuto notevoli effetti benefici. In particolare, sulla funzione cognitiva, sul metabolismo del glucosio e su altri marcatori metabolici. Mentre secondo altri studi, i frutti rossi grazie all’elevato contenuto di flavonoidi e antiossidanti, possono ridurre i rischi dell’Alzheimer, impedendo così il declino cognitivo.

E allora perché non provare un delizioso concentrato di barbabietola e frutti rossi? Occorreranno semplicemente una barbabietola, un cestino di frutti rossi e un mixer.