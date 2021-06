Con l’estate arrivano anche i frutti di stagione: pesche, fragole, albicocche e l’amatissima anguria. Questa è forse la frutta che tutti, grandi e piccini, mangiano con più piacere proprio perché è irresistibile. È il simbolo della bella stagione. Probabilmente perchè essendo ricca d’acqua, rinfresca. Infatti mangiarla fornisce un certo livello di idratazione che d’estate è di fondamentale importanza con il caldo torrido che ci ritroviamo. Inoltre favorisce la diuresi. L’unica pecca dell’anguria è che la sua dolcezza comporta un medio indice glicemico. Infatti i soggetti affetti da diabete dovrebbero assumerla con cautela e in poche quantità.

Bontà, dolcezza e freschezza sono le caratteristiche che la contraddistinguono. Tanto che in Sicilia è usata come ingrediente principale di un dessert: il cosiddetto “gelo di melone” con gocce di cioccolato che fungono da semi.

A proposito di questi ultimi, altra pecca dell’anguria sono i semi contenuti che non sono di gradimento a tante persone. In effetti durante la masticazione è fastidioso trovarseli in bocca , anche se recentemente si è scoperto che sono commestibili.

Non tutti la comprano ma è questa l’anguria da scegliere fresca e dolce

Quando siamo al supermercato o al mercato ortofrutticolo, solitamente scegliamo l’anguria più bella esteticamente. E a proposito ci sono dei trucchetti per capire quale anguria scegliere poiché più buona, dolce e matura al punto giusto. Non tutti la comprano ma è questa l’anguria da scegliere fresca e dolce: quella senza semi. Anche se talvolta è possibile trovarvi dei piccoli semi bianchi e più morbidi rispetto a quelli normali. Questo tipo di anguria è diversa da quella normale nella polpa, la quale è più croccante mentre il livello di dolcezza è pressappoco lo stesso. Per chi è restio ai semi, ecco la migliore delle soluzioni per gustare il dolce sapore fresco e succoso dell’anguria.

