Ormai è noto a tutti che la frutta fa bene alla salute e non deve mai mancare in casa. Medici e nutrizionisti inseriscono sempre la frutta come base per una dieta sana ed equilibrata. Alcuni dottori specializzati l’hanno indicata, insieme alla verdura, come base per una alimentazione “anti-cancro”. Almeno due volte la settimana, per i soggetti che soffrono di patologie come il diabete per citare un esempio, è consigliato seguire questa dieta. Mangiare solo frutta e verdura a volontà nell’arco della giornata, evitando i cibi che contengono più grassi ed elevati indici glicemici.

Ci sono alcuni frutti che si trovano specialmente nel periodo estivo. Queste sono fragole, angurie, meloni, albicocche, nespole, ciliegie e così via. Mangiare un frutto ancora acerbo lascia in bocca un sapore amaro, mentre un frutto maturo è più dolce e facilmente digeribile. Come capire se è buona? Ecco i trucchetti per capire se la frutta di stagione che compriamo al supermercato è matura e pronta per gustarla al meglio.

Capire la maturazione della frutta di stagione

Per quanto riguarda la frutta di stagione, le mosse per capire la maturazione variano da frutto a frutto. Le fragole per esempio, si capisce se sono mature non solo dal colore più vivido ma soprattutto dall’odore. Il trucco è annusare la fragola poiché se non ha odore è poco matura anche se è di colore rosso scuro.

Il melone retato o cantalupo è maturo quando la buccia presenta un colore tendente al giallo con le retine ben visibili e tattili. Anche in questo caso l’olfatto ci viene in aiuto, poiché se annusandolo sentiamo un odore acido allora non è quello da scegliere.

Capiamo che l’anguria è matura se è presente la macchina gialla alla sua base e se le strisce sono vicine e ben visibili.

Un ulteriore indizio è il picciolo che deve essere secco.La ciliegia è matura, infine, quando il suo picciolo presenta un colore verde acceso e si toglie facilmente senza tirare troppo. Ecco i trucchetti per capire se la frutta di stagione che compriamo al supermercato è matura e pronta per gustarla al meglio.

