Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato spesso di colesterolo alto e di diabete, dando dei consigli sull’alimentazione. Anche in questo articolo parleremo di alimentazione ma in modo specifico sulla frutta.

La frutta è l’alimento più indicato dai medici e dai nutrizionisti perché apporta tanti benefici per tutte le persone, anche quelle con patologie. Ciò nonostante non bisogna mai esagerare con la sua assunzione poiché mangiare frutta in grosse quantità può essere controproducente. Specialmente per le persone diabetiche e per quelle che soffrono di ipercolesterolemia.

Molti pensano che mangiare la frutta possa fare solo del bene e più frutta si mangia meglio è. Non c’è cosa più sbagliata in realtà perché la frutta contiene pur sempre dei zuccheri. Se notiamo, anche nelle diete la frutta è pesata, questo per sottolineare il fatto che non bisogna mai esagerare.

Quale frutta mangiare

Per chi sta seguendo una dieta ipocalorica o per chi è affetto da colesterolemia o diabete la lista della frutta da mangiare è lunga ma ci sono alcuni frutti sconsigliati. Questi sono quelli ricchi di grassi che hanno un elevato indice glicemico come fichi, banane, uva. Gli altri tipi di frutta che si possono mangiare oscillano tra 100 gr e 200 gr in base all’indice glicemico. La mela, per esempio, è tra i frutti più “magri” e che possono mangiare tutti.

Secondo gli esperti è questa la mela da scegliere per abbassare il colesterolo

Tra i tipi di mela consigliata per abbassare il colesterolo cattivo figura la mela “Annurca”. Uno studio scientifico ha dimostrato che questo tipo di mela riduce l’assorbimento di glucosio nel sangue e del colesterolo. Questo perché è ricca di polifenoli che contribuiscono positivamente a ridurre il colesterolo cattivo. Ecco perché secondo gli esperti è questa la mela da scegliere per abbassare il colesterolo.

