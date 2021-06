Tempo di vacanze e pertanto tempo di relax, c’è chi preferisce il mare cristallino e chi invece il fresco della montagna. Quest’oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa illustrano le meraviglie di un posto incantato in Trentino Alto Adige. Come illustrato nell’articolo “Questo lago pluripremiato è ancora poco conosciuto nonostante cascate e piscine naturali mozzafiato”.

In particolare ci riferiamo al Comune di Fié allo Sciliar, facilmente raggiungibile perché a soli 25 km da Bolzano. Il suo nome deriva dal massiccio dello Sciliar, una delle vette dolomitiche più conosciute in Italia. Il paese è molto apprezzato per la sua posizione straordinaria e per il suo gioiello, ovvero l’omonimo lago, considerato tra i più balneabili e puliti d’Italia.

Questo lago mozzafiato è perfetto per tuffarsi e visitare il castello delle favole. Fiè allo Sciliar è considerato uno dei posti più romantici in Sud Tirol, sia per i famosi bagni di fieno che per un castello fiabesco. I bagni di fieno sono parte di una tradizione che dura da 100 anni sulle Dolomiti. Essi consistono in un vero e proprio bagno nel fieno raccolto sui prati delle vette dolomitiche.

Castel Presule è invece l’altra perla di Fiè allo Sciliar che si trova proprio nell’omonima frazione Presule. Fu costruito ai tempi di Massimiliano I d’Asburgo e la suggestiva facciata attuale è un eccezionale esempio di architettura gotica. Ma ciò che fa valer veramente la pena per una vacanza nella romantica Fiè è il lago. Questo è stato premiato ancora una volta da Legambiente e Touring Club con le 5 vele.

È un luogo magico adatto anche a bambini e anziani perché è raggiungibile anche in 10 minuti di passeggiata a piedi. Inoltre questo limpido lago è balneabile, è davvero un sogno tuffarsi ai piedi dello Sciliar come se fossimo in una piscina panoramica. Altro motivo per scoprire l'Alpe di Siusi? Il lago è su un altopiano tra i più estesi d'Europa con oltre 450 km di percorsi itineranti alla scoperta di 790 specie di piante. Visitare questo posto sarà come immergersi nella natura.