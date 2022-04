È normale volersi rilassare un po’ dopo una giornata di stress a lavoro, magari guardandosi una bella serie TV.

Alcuni preferiscono guardare delle storie molto impegnate, altri invece preferiscono passare un momento di spensieratezza e ridere un po’ guardandosi qualcosa di comico.

Oggi conosciamo proprio un grande classico della comicità televisiva, che è davvero poco conosciuto in Italia. Eppure, è stato la base per una delle serie più famose e apprezzate che ci siano. Infatti, non tutti conoscono questa serie TV, ma dovrebbero recuperarla per la sua grande importanza nel mondo della commedia.

L’originale inglese e l’adattamento americano

Tantissime persone conoscono la serie americana chiamata The Office. Anche noi ne abbiamo parlato in un articolo precedente, indicando come sia una serie che davvero fa sbellicare dalle risate.

Essa racconta la storia di un ufficio in un’azienda di medie dimensioni, con un capo davvero stravagante e spesso inopportuno che fa morire dal ridere. Attorno a lui, i simpaticissimi dipendenti vivono tante vicende particolari, anche queste dall’alto tasso di comicità.

Quello che, però, non tutti sanno è che la serie americana è un adattamento di una trasmissione britannica. Già, The Office è originariamente una serie nata nel Regno Unito. La versione britannica di The Office è andata in onda tra il 2001 e il 2002 e solo qualche anno dopo, nel 2005, è stato lanciato il remake americano.

Non tutti conoscono questa serie TV che fa ridere a crepapelle e regala momenti di pura felicità e spensieratezza

La The Office originale ha un setting molto simile a quello della serie americana, con la differenza che è ambientata in una cittadina vicino a Londra.

Come la serie americana, anche questa è girata con la tecnica del “falso documentario”, una tecnica narrativa che presenta eventi fittizi come se fossero reali, mettendoli in scena con inquadrature che ricordano proprio quelle dei documentari.

Il protagonista di The Office è Ricky Gervais, fenomenale comico britannico che è anche l’ideatore della serie. Gervais, dopo le due stagioni della serie inglese, decide di portare The Office negli Stati Uniti e di lì nasce l’adattamento americano, di cui è anche il creatore.

Insomma, se vogliamo una comicità molto britannica, ma che ricordi da vicino la versione americana, dobbiamo lanciarci su The Office.

C’è, però, un lato negativo: è una serie un po’ difficile da reperire in Italia. Non è presente sugli attuali canali televisivi o piattaforme streaming, quindi si deve recuperare qualche DVD o Blu Ray dagli store online. Un investimento che vale ogni singolo centesimo speso, per un classico ingiustamente ignorato della comicità.