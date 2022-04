Se ci pensiamo bene, gli sviluppi della tecnologia possono anche portare delle conseguenze, se non proprio negative, quantomeno non favorevoli al nostro benessere.

Infatti, già da quanto Volta inventò la lampadina le ore del giorno in cui si può lavorare sono aumentare. Non parliamo, poi, dello sviluppo di Internet e delle e mail, tra cui naturalmente quelle per il lavoro. Anche durante il weekend i nostri colleghi o i nostri capi continuano a mandarcele e a disturbare il nostro riposo. In alcuni Paesi europei, come la Francia, la Legge prevede il diritto alla disconnessione dal lavoro, ovvero un lasso di tempo minimo in cui nessuno può contattarci per motivi professionali.

Ad ogni modo, i fine settimana dovrebbero proprio servire a farci riposare, ma come abbiamo visto può non essere sempre così. Tuttavia, pochi sanno come sfruttare al meglio i weekend lavorando sempre le stesse ore.

Il telelavoro

Con la pandemia di Covid 19 il mondo professionale ha cambiato volto. Il telelavoro che i Governi dei vari Paesi del Mondo hanno introdotto per poter far continuare a lavorare le persone senza correre il rischio dei contagi, porta notevoli vantaggi. Ad esempio, ci fa risparmiare ogni giorno che passiamo a lavorare a casa il tempo del tragitto casa-lavoro. In alcuni casi si tratta di ore in più ogni giorno.

Inoltre, ci consente di lavorare da dove vogliamo, a patto di avere una buona linea internet. Quindi, per far durare di più il weekend si potrebbe richiedere il venerdì come giorno di telelavoro e partire direttamente partire già il giovedì sera.

Pochi sanno come sfruttare al meglio i weekend per rilassarsi e riposarsi

Altrimenti, possiamo comunque optare per la scelta di non rimandare al sabato le varie faccende domestiche o commissioni. Se ci organizziamo un po’ per tempo, la spesa settimanale la possiamo fare durante un qualunque martedì sera.

Questo ci porterà vari benefici: da un lato risparmieremmo tanto tempo, evitando le code ai parcheggi e alle casse del supermercato. Dall’altro, avremo così il sabato e la domenica liberi per fare ciò che più ci piace, come ad esempio leggere un bel libro o fare un’indimenticabile gita.

