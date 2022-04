Accessorio indispensabile, fedele compagna di viaggi e simbolo di femminilità e stile, la borsa domina la moda di tutti i tempi e tutti i luoghi. Non possiamo pensare di uscire senza, ci sentiremmo perse. Dove potremmo mettere cellulare, portafogli, chiavi di casa e tutto ciò che ci passa per la testa?

C’è chi fa della propria borsa una casa ambulante e chi invece preferisce conservare lo stretto indispensabile. Tuttavia, si sa che la borsa finisce per contenere tutto il nostro Mondo ed ecco perché abbiamo bisogno di spazio e comodità. Ed ancora ecco perché sta spopolando dappertutto la borsa più trendy della stagione.

Le pochettes sono sicuramente il top dell’eleganza, così come le clutch ed altre simili. Ideali per la sera e perfette con un paio di decolleté in pendant, le cose cambiano però di giorno.

Per l’università, il lavoro, una gita fuori porta e perché no, anche per andare al mare la prossima estate, la parola d’ordine è funzionalità. Bisogna trovare una borsa versatile che vada bene in ogni situazione.

Dopo alcune ricerche, gli esperti di moda di ProiezionidiBorsa hanno scoperto la nuova tendenza della primavera 2022. L’accessorio più glam di tutti si trasforma e diventa utile per qualsiasi cosa, resistente e super fashion. Vediamo di quale modello si tratta.

Sta spopolando dappertutto la borsa trendy della primavera 2022 più comoda e capiente di uno zaino

Parliamo della nuova shopper bag rivisitata. Non la solita conosciuta, ma a forma di busta della spesa, grande o media e resistente. Possiamo trovarla in cotone, ma l’originale è certamente plastificata.

Come dimenticare le famose borse da mare che tanto ci piacciono durante la bella stagione. Ecco, questa shopper simile ad una “market bag” ne riprende lo stile, adattandolo alla primavera. Rettangolare e dal manico largo, oppure ovale e dalla forma propriamente a sacchetto, potrebbe sostituire anche lo zaino durante le vacanze di due giorni. Inoltre, con l’arrivo del caldo, avremo abiti più leggeri da portare con noi e che occupano meno spazio.

Colorate, con vari disegni e dalle tinte più accese, ciascuna di noi sarà libera di scegliere il modello e la fantasia che preferisce. Tinta unita o fiorata, potremmo anche alternarle in base all’occasione.

Attenzione poi ad un dettaglio, la borsa piccola all’interno. Alcune borse non sono dotate di tasche interne e, per questo, gli stilisti hanno ideato una soluzione alternativa. Si tratta della pochette interna attaccata spesso come un portachiavi, in cui mettere documenti e altri accessori importanti.

Sta spopolando dappertutto la shopper più cool di questa primavera e così comoda che non la lasceremo mai più.