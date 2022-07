Le vacanze sono un momento dell’anno in cui prendersi una pausa dalla solita vita frenetica fatta, perlopiù, di casa e lavoro. Ognuno ha il proprio modo di intendere le vacanze. La maggior parte delle persone ama il mare, ma ci sono anche molti che amano le passeggiate in montagna. Altri ancora, invece, amano andare all’estero, magari in una capitale, per scoprire luoghi e culture differenti dalla propria.

Oltre alla scelta della meta, c’è anche un modo di vivere le vacanze. C’è chi ne approfitta per darsi alla pazza gioia, andando a ballare tutte le sere fino a notte fonda. Al contrario, poi, c’è anche chi vuole rilassarsi e godersi le giornate di ferie in tutto relax. Questi ultimi, dovrebbero quindi optare per mete poco conosciute e, di conseguenza, sempre poco affollate. Nelle prossime righe suggeriremo una destinazione perfetta per chi ama la vita da mare e detesta la movida.

Lasceremo il cuore in questa piccolissima isola greca con spiagge d’argento e mare di cristallo e lontana dalla calca dei turisti

Siamo in Grecia e, più precisamente, a Kimolos. Già il nome, sarà sconosciuto ai più. Kimolos è una piccola isola di appena 40 kmq. Adagiata nella parte occidentale dell’arcipelago delle Cicladi, si trova a circa 800 metri dalle coste di Milos. A Kimolos non c’è l’aeroporto ma si raggiunge facilmente con una breve traversata da Milos. Si tratta di un’isola isola vulcanica, caratterizzata da montagne e cave naturali da cui viene estratto il gesso. Il paesaggio non è, però, tutto così. Soprattutto nell’area centrale, ci sono colline ricoperte da vigneti e uliveti.

La capitale di Kimolos si chiama Chora. Quasi tutti gli isolani vivono qui, in pittoresche case in tipico stile cicladico, arroccate sulle colline. Al centro del nucleo abitativo ci sono i resti del Castello veneziano ormai in rovina. Ma il punto di forza di Kimolos è il suo splendido mare cristallino e le meravigliose spiagge ricoperte da una distesa di fine sabbia bianca con sfumature argentee.

Le spiagge più belle dell’isola si trovano a:

Psathi;

Aliko;

Pressa;

Bonatsa;

Limni;

Ellinika;

Klima;

Monastiria.

Grazie ai suoi meravigliosi paesaggi, il mare spettacolare e la quiete che si respira, lasceremo il cuore in questa piccolissima isola greca. Unica pecca, gli alloggi e le strutture ricettive scarseggiano. La soluzione più comoda è soggiornare a Milos dove, anche in alta stagione, è possibile trovare sistemazioni a 60,00 a notte. Da lì, poi, ogni giorno, partono più traghetti che approdano a Kimolos in 30 minuti circa.

