Queste due perle europee sono tra le mete meno gettonate e più economiche dove mare cristallino e natura incontaminata si incontrano

La vacanza perfetta esiste. Basta solo cercare le mete giuste e programmare tutto nei minimi dettagli. Abbiamo l’imbarazzo della scelta, tra Italia ed estero. Per esempio, molti stanno optando per le città italiane elette come migliori del 2022, secondo TripAdvisor.

Altri, invece, preferiscono andare all’estero. Maldive, Caraibi, Grecia sono le mete più gettonate. E come biasimarli. Tuttavia, essendo alta stagione, questi luoghi incantevoli costano tantissimo. Perché, invece, non optare per delle mete sottovalutate, in termini di bellezza, e per questo economiche?

L’Europa è composta da Stati davvero meravigliosi, tutti da scoprire. Basti pensare all’Ungheria e alla sua Budapest, anch’essa bella ed economica. Oppure alla Croazia, in cui saremo travolti da una natura incontaminata da rimanere a bocca aperta.

Ogni Stato sarebbe da visitare, almeno una volta nella vita. Quest’estate, se vogliamo scoprire bellezze nascoste a poco prezzo, consigliamo di recarsi in Albania e in Montenegro. Due Nazioni stupende, in cui mare cristallino e natura si fondono in un tutt’uno.

Nell’Est dell’Europa

Queste due perle europee sono tra le mete meno gettonate e, proprio per questo, molto convenienti in termini economici. Perché non sono considerate come tutti gli altri Stati? In realtà non ne si conosce il motivo, eppure ultimamente il loro potenziale sta crescendo a dismisura.

Il turismo dell’Albania e del Montenegro sta sicuramente aumentando. Dalle immagini sul web si vede quanta storia ci sia da raccontare, nonché quanti luoghi meravigliosi visitare. Inoltre sono mete perfette per l’estate, perché il mare è davvero uno spettacolo.

Un mare cristallino e turchese accompagna le coste dell’Albania nelle sue spiagge considerate come le più suggestive. Basti pensare alla spiaggia di Drymades ed a Dhermi, che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi. Per non parlare di Tirana, la capitale, e di Saranda, un villaggio di pescatori.

Anche il Montenegro è un piccolo angolo di paradiso. Dalla natura selvaggia, la spiaggia più suggestiva è quella di Sveti Stefan. Il lembo di terra somiglia ad Isola Bella di Taormina, nonché a Mont Saint Michel in Francia.

Nella spiaggia di Jaz, invece, possiamo rilassarci in una distesa di sabbia bianca dove ammirare un mare color verde smeraldo davanti ai nostri occhi. Guardando dietro di noi, invece, saremo incantati dalla folta distesa verde intenso. In pratica, il punto esatto in cui mare cristallino e natura incontaminata si incontrano.

