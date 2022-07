A due passi da Venezia sono disponibili 70 posti di lavoro a tempo indeterminato adatti per chi aspira all’impiego pubblico

Dopo i bandi per 211 posti di lavoro a tempo indeterminato dell’Ente Veneto Lavoro di Venezia, arrivano altre assunzioni in Veneto. Si tratta dei bandi indetti da Azienda Zero di Padova (AZP) e i cui estratti sono apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 giugno. Nel complesso si ricercano 70 professionisti, mentre divergono le occupazioni e le specializzazioni richieste.

Sintetizziamo i passaggi chiave dei vari testi ufficiali. Anticipiamo solo che a due passi da Venezia sono disponibili 70 posti di lavoro a tempo indeterminato.

I nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato indetti da AZP

Vediamo subito quali e quanti sono i posti messi a concorso da AZP:

13 dirigenti medici nella disciplina di urologia;

21 dirigenti medici specializzati nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

26 collaboratori professionali sanitari, educatori professionale, cat. D;

10 collaboratori professionali sanitari, dietisti, categoria D.

Le assunzioni previste sono a tempo indeterminato e sussistono alcune riserve di posti. Inoltre prevedono il rapporto esclusivo con riguardo alla figure dei dirigenti. In tutti i casi AZP è investita della sola procedura di selezione, mentre le assunzioni riguardano varie aziende sanitarie venete.

Requisiti di ammissione

La partecipazione alle selezioni è subordinata al rispetto dei requisiti di carattere generale e specifico. Tra i primi citiamo la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni di Legge ammesse. Poi abbiamo l’idoneità fisica all’impiego e il rispetto dei limiti anagrafici: più di 18 anni ma meno di quelli per il collocamento a riposo.

Tra i requisiti specifici per i concorsi da dirigente troviamo il possesso della Laurea in Medicina e l’iscrizione all’Albo. Inoltre è richiesta la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o affine o equipollente. In alternativa sono ammessi anche i candidati iscritti ad almeno il 3° anno di specializzazione.

Nel caso dei 10 collaboratori si richiede la laurea in Dietistica (abilitante alla professione) ovvero Diploma universitario di dietista o titoli equipollenti. Invece si richiede la laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione) o Diploma universitario di Educatore professionale o titoli equipollenti nell’altro concorso.

A due passi da Venezia sono disponibili 70 posti di lavoro a tempo indeterminato adatti per chi aspira all’impiego pubblico

Le istanze vanno prodotte e inoltrate online entro il 28 luglio e collegandosi alla piattaforma istituzionale. Nello stesso modo si dovranno caricare ed inviare gli allegati richiesti dallo specifico bando di partecipazione. Ai candidati è richiesto un contributo spese, non rimborsabile, pari a 15 euro e a favore di AZP.

Le procedure di selezione prevedono l’eventuale prova preselettiva, a discrezione dell’Amministrazione e in funzione delle domande pervenute. Quanto alle prove d’esame, esse si snodano in una prova scritta (massimo 30 punti), una pratica (massimo 20 punti) e una orale (massimo 20 punti). Ovviamente saranno differenti le materie oggetto d’esame, variabili da una selezione a un’altra.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del bando di interesse per tutti i dettagli del caso.

