Mercurio in Cancro aiuterà 4 segni che vivono problemi con gestione di soldi e famiglia ma ecco chi salverà capra e cavoli

Con la prima settimana di luglio, due caratteristiche importanti di tutti i segni saranno decisive. Si tratta di sensibilità e memoria. Questo perché Mercurio entrerà in Cancro e saranno le emozioni a guidare le nostre scelte mentre cerchiamo di risolvere questioni basilari. La comunicazione che cercheremo di instaurare con le persone che ci circondano sarà fondamentale per determinare sintonia o incomprensioni.

Mercurio in Cancro significa in genere ottima gestione della vita domestica, ma come sempre sono le eccezioni a fare la differenza. Peserà il livello nelle affinità di coppia e come il partner ci vede nella gestione del denaro, se ci considera abili, spreconi o ingenui. Da qui partiranno i guai estivi, ma anche le possibilità di rimettere a posto la situazione attraverso veri e propri colpi di coda.

Equilibri di coppia

Mercurio in Cancro aiuterà 4 segni in difficoltà nelle affinità di coppia. La gestione del denaro non è stata ottimale negli ultimi tempi e in casa se ne sono accorti. Questo è sempre un male nei rapporti quotidiani con la persona che amiamo.

Chi è nato sotto il segno dei Pesci vivrà un momento di confusione. Mentre a inizio mese Mercurio in Cancro aiuterà ad allargare la clientela, garantendo introiti che copriranno le cattive gestioni precedenti, dal 10 luglio le cose cambieranno. Sole in Leone non è favorevole e Venere ci metterà il bastone fra le ruote per farci capitolare. Lamentarci non serve a niente, il nostro partner, oltre a perdere fiducia, potrebbe cominciare a guardarsi intorno.

Problemi anche per l’Acquario che vive accanto allo Scorpione. Il nostro umore spesso nero per i problemi economici non ci aiuterà tra le mura domestiche.

Dopo il 10 luglio Venere sarà una salvezza per l’Acquario, ma la situazione di immobilità a lavoro comincerà a pesare. Le fatture da saldare non devono impolverarsi e alcuni accordi tardano a perfezionarsi. Potrebbe essere un’estate nuvolosa.

Assolutamente da sfruttare l’entrata di Mercurio in Cancro per il segno della Bilancia. Chi sta vivendo una storia con il Capricorno dovrà superare una tempesta, ma dopo i primi giorni di difficoltà le questioni in sospeso verranno risolte e tornerà il sereno. Venere completerà il lavoro di Mercurio portando pace e sintonia sia sul lavoro che tra le mura domestiche.

Non avrà la stessa fortuna il segno del Leone. Se abbiamo vicino un Toro, un Ariete o un Sagittario, potremmo riuscire a salvarci. Con uno Scorpione in casa potremmo capitolare. Nonostante il lavoro di Mercurio, saranno Marte e Venere a toglierci energia. Le persone che verranno influenzate di meno da Mercurio e si faranno guidare dalle emozioni negative potrebbero abbandonare il lavoro e mandare tutto all’aria. Questo potrebbe essere l’inizio della fine.

