Non tutte le ciambelle escono col buco, come la famosissima Berliner

Non tutte le ciambelle escono col buco e soprattutto come la famosissima ciambella Berliner, un dolce tedesco soffice e delizioso.

La frittella è composta da una pasta soffice e lievitata, ripiena di confettura di albicocca o di altre marmellate o creme e avvolta dallo zucchero semolato.

Per rendere le Berliner ancora più gustose, si potranno farcire con la crema alla nutella nella ricetta qui proposta.

Ingredienti

500 g farina

2,2 dl latte

100 g zucchero

40 g di un cubetto di lievito di birra

40 g di burro

un pizzico di sale

1 uovo e 2 tuorli

olio per friggere

confettura senza pezzi o creme di vario tipo

Preparazione

Iniziare a scaldare leggermente il latte dove dovrà essere sciolto il lievito e versarlo in un recipiente con farina e zucchero. Amalgamare gli ingredienti formando un impasto che dovrà riposare per circa 5 minuti.

Successivamente aggiungere i pezzetti di burro fresco, un pizzico di sale, l’uovo e 2 tuorli e impastare energicamente per qualche minuto fino a quando non si avrà un impasto omogeneo o liscio.

Lasciar riposare il panetto per una lievitazione di poco più di 30 minuti e successivamente dividere l’impasto in tante palline per quante ciambelle si vorranno ottenere. La misura ideale sarà per un peso di circa 70 g per ogni pallina che dovrà riposare per dieci minuti prima di procedere.

Prendere le palline e stenderle con l’aiuto del mattarello per uno spesso di circa mezzo centimetro e lasciarle lievitare per l’ultima volta. Coprire le Berliner con un canovaccio o riporre in forno a 50°C per accelerare i tempi, fino a quando non avranno raddoppiato di volume.

Infine prendere un padellino e scaldare l’olio per procedere nella frittura. Scolare ogni singola Berliner, passarle nello zucchero semolato e far raffreddare. Con l’aiuto di una sac à poche, farcire le Berliner senza aprirle, infilando il beccuccio in varie parti laterali del dolce.