La crema alla nutella è un’ottima alternativa alle creme classiche, perfetta da preparare per farcire qualsiasi tipo dolce.

Una deliziosa crema spalmabile che conquisterà tutti i bambini in solo colpo. Sarà perfetta per farcire una golosa chiffon cake, dei fagottini o una semplice fetta di pane leggermente tostata. Inoltre per avere un effetto pannoso, basterà aggiungere qualche noce di panna fresca montata.

La crema si potrà conservare in un contenitore in frigorifero per 4 giorni circa, ma può essere anche congelata.

Ingredienti

500 ml di latte intero

4 tuorli d’uovo

60 g di farina

80 g di zucchero

350 g di nutella

metà o un terzo di bacca di vaniglia o una bustina di vanillina

Ecco come preparare un’ottima crema con la nutella

Preparazione

Iniziare la crema, prendendo un pentolino e scaldando il latte con la bacca di vaniglia o una bustina di vanillina. Non appena inizierà a bollire, spegnere e togliere dal fornello.

A parte, prendere i tuorli d’uovo, con l’aiuto delle fruste elettriche montarli con lo zucchero per qualche minuto e pian piano aggiungere la farina setacciata.

Prendere il latte riscaldato precedentemente, togliere la bacca di vaniglia e versare il latte a filo, nel composto di uova e zucchero. Amalgamare bene con l’aiuto di una frusta manuale, trasferire il composto sul fuoco moderato e far addensare per qualche minuto.

Quando la crema sarà pronta, versarla in un recipiente e lasciarla raffreddare coprendo la superficie della crema con la pellicola per alimenti. Per accelerare i tempi si può utilizzare un abbattitore, riporre la ciotola in frigo, a bagnomaria in un recipiente piano di acqua fredda e così via.

Non appena la crema sarà finalmente fredda, si potrà aggiungere la nutella mescolando energicamente fino ad avere un risultato omogeneo o vellutato. La crema può essere utilizzata da subito o anche dopo qualche ora di riposo in frigorifero per renderla compatta e facile da stendere.