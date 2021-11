Portare rancore non è di certo il più nobile dei comportamenti umani. Prevede una certa dose di cinismo, di energia negativa e di poca capacità di superare le difficoltà del tempo passato.

Il punto fondamentale da capire, però, è che gli esseri umani non sono delle entità angeliche dotate solo di comportamenti virtuosi che tendono al bene assoluto. Molto spesso, i nostri istinti animali ci portano a seguire logiche di sopravvivenza, di sopraffazione e di dominio sugli altri.

L’oroscopo ci dice che esistono, tra gli altri, alcuni segni che in tema di vendette e rancore battono proprio tutti. Certo, alcuni lati del carattere possono essere diffusi anche in persone con altri segni zodiacali, ma alcuni li battono tutti. Infatti, facciamo attenzione a questi segni zodiacali che sono i più rancorosi e vendicativi dell’oroscopo.

Scorpione

Tutti consideriamo i nati sotto lo Scorpione i più cattivelli. Il segno in questione è rappresentato già da un animale poco rassicurante, che punge per difesa e non esita a farlo.

In particolare, sembra proprio che le persone di questo segno tendano ad arrabbiarsi molto facilmente e, se subiscono un’offesa o un tradimento, non lo dimenticheranno mai.

Se si tratta di difendere una persona cara, poi, le persone nate sotto lo Scorpione sono capaci delle cose peggiori.

Gemelli

Le persone nate sotto i Gemelli non sono tendenzialmente rancorose come quelle nate sotto lo Scorpione. Infatti, i Gemelli non hanno in sé una propensione alla vendetta ma agiscono in tal senso spesso per reazione a torti subiti.

La delusione è il fulcro dei comportamenti vendicativi dei Gemelli. Di conseguenza, cerchiamo di non offendere o tradire mai un Gemelli, altrimenti dovremmo patirne le dure conseguenze.

Attenzione a questi segni zodiacali che sono i più rancorosi e vendicativi dell’oroscopo

Alla stregua dei Gemelli, anche il Cancro non nasce come un segno cattivo. Sembra che la realtà dei fatti ci dica proprio il contrario. Si tratta di un segno molto generoso e affettuoso, in particolar modo per i legami famigliari. Il punto cruciale si nasconde proprio in questa precisazione.

Il Cancro difenderebbe con le unghie e con i denti le persone care. Si può trasformare in una vera e propria macchina da guerra.

Infine, pensiamo all’Ariete. Questo è uno dei segni che sembra, in alcuni casi, dimostrare meno empatia. Il tratto fondamentale del carattere dell’Ariete è il nervosismo, che si traduce in spirito vendicativo.

