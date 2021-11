Come per gli altri mesi, anche a dicembre c’è bisogno di curare il giardino. Bastano pochi accorgimenti per mantenerlo bene e far sì che in primavera possa abbellirsi di vari colori. In inverno i pericoli sono tanti. Vento, pioggia, neve, gelate, umidità possono creare dei danni. Per prima cosa, bisogna ripulire il terreno da eventuali foglie morte o erbacce per farlo respirare. C’è bisogno, però, di prestare molta cura, dato che alcuni animaletti, come i ricci, possono nascondersi tra i mucchi di foglie. Se si nota la presenza di muschio in zone ombreggiate, basterà fare delle buchette e riempirle di terra e sabbia. In questo modo si arieggerà il terreno, permettendo la sua ossigenazione.

Ora passiamo ad alberi e piante. Sulle radici mettere della paglia o altro materiale per pacciamatura, in modo da proteggerle. I rosai o altre piante da fiore si dovrebbero coprire con tessuto non tessuto (TNT). In questo modo si proteggeranno dalle intemperie garantendone la traspirazione. Se ci sono piante in vaso, anche di limone, meglio porle in una serra o, comunque, in un luogo riparato al chiuso. Prima, però, osservare se ci sono foglie secche e toglierle. In caso di neve, scuotere delicatamente i rami degli alberi appena possibile, per non farli spezzare sotto il suo carico. Per alberelli a cono, alcuni rami possono essere legati al tronco per evitare danni a causa delle nevicate.

Piante ed alberi ben protetti e curati con questi lavori essenziali da fare a dicembre in giardino

Controllare le piante rampicanti e, in caso, fare manutenzione ai sostegni e ai legacci. Se abbiamo un giardino acquatico, pulire la superficie dell’acqua da foglie o altro materiale. Pacciamare, inoltre, le piante a riva. Se si forma uno strato di ghiaccio le radici delle piantine non respirano. Basterà scioglierne un po’ con dell’acqua calda. Se abbiamo dei bulbi di crocus o tulipani, è il momento giusto per metterli a dimora. Poi, in primavera, il giardino avrà un tripudio di colori. Le viole possono essere piantate subito poiché sono molto resistenti al freddo. A dicembre potremo vedere fiorite in giardino alcune piante, come la Camellia sasanqua e l’Elleboro detta Rosa di Natale. Bisognerà bagnarle di rado e proteggerle con pacciamatura.

Gli attrezzi da giardinaggio è bene conservarli al chiuso. Prima si puliranno bene, poi, se si dispone di una rastrelliera, sistemarli con il manico rivolto in basso e a distanza dal pavimento.

