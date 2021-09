Coloro che scelgono o possono andare in vacanza a settembre hanno la possibilità di scegliere molti più luoghi da visitare. I prezzi scendono, i flussi turistici anche e quindi è anche più facile organizzare il viaggio.

Alcuni preferiscono la montagna a settembre, mentre altri le cittadine della movida mediterranea. Altri, invece, vorrebbero ritrovare la natura, la bellezza, la tranquillità. Insomma, i colori e i sapori della natura, magari al mare. Dunque, ecco il mare cristallino anche a settembre in questa spiaggia poco conosciuta

La fine della Terra

Per trovare questa spiaggia dobbiamo andare alla fine della Terra. Sembra un gioco di parole o un’esagerazione, ma in Europa ci sono almeno due luoghi che hanno questo nome.

Il primo è il più conosciuto e si trova in Galizia, in Spagna. I pellegrini del Cammino di Santiago arrivavano alla Chiesa dell’Apostolo, ma non si fermavano a Compostela. Proseguivano il cammino fino ad incontrare l’Oceano Atlantico e arrivavano in una località che si chiamava e si chiama Finisterre. Il fine della terra, appunto.

L’altro luogo che ha questo nome si trova in Francia. Siamo in Bretagna, sulla punta della penisola c’è una provincia che si chiama proprio così. Gli antichi non sapevano che oltre l’oceano Atlantico ci fosse l’America e quindi pensavano che fosse davvero la fine della Terra. In questa provincia francese c’è una piccola località di pescatori che ha una spiaggia davvero caraibica, tutto l’anno.

Mare cristallino anche a settembre in questa spiaggia poco conosciuta

Per scoprirla dobbiamo arrivare a Crozon. Piccolo villaggio di meno di 8.000 abitanti, Crozon è unico, perché mette insieme un’architettura praticamente irlandese e delle spiagge da sogno. Sembra un paesaggio irreale per noi italiani, dato che siamo abituati a immaginarci l’arrivo al mare vedendo pini marittimi e macchia mediterranea. Qui, invece, ci sono prati verdi, querce, colline boscose. Sembra un paesaggio prealpino e invece dopo qualche centinaio di metri arrivano le spiagge.

La spiaggia più bella la conosciamo con il nome di “Isola Vergine” e si trova sulla punta di una sottile penisola, che parte proprio da Crozon. Per arrivarci dobbiamo necessariamente usare un mezzo di trasporto, dato che dista almeno 5 chilometri dal centro del Paese. Ad ogni modo, l’ultimo chilometro va fatto a piedi, dato che, per preservare la natura del luogo, le macchine non sono ammesse. Nelle giornate di sole, l’acqua dell’oceano varia dal verde all’azzurro chiarissimo, uno spettacolo della natura.

