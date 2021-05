Siamo finalmente arrivati a maggio. É il momento di iniziare a programmare le vacanze estive. E se dopo questo durissimo inverno non abbiamo un grande budget a disposizione non ci dobbiamo preoccupare. Non spenderemo un euro per le nostre prossime vacanze se impariamo questi semplici ed efficaci trucchetti per risparmiare.

Scambiamo casa e lavoro

Uno dei trucchi che va per la maggiore per abbattere i costi di alloggio è il famoso “home exchange”. Il funzionamento è semplicissimo. Scegliamo una località da visitare, andiamo su uno dei portali specializzati e scambiamo casa con qualcuno che vuole passare le ferie nel nostro Paese. Semplice, efficace e a costo zero. E soprattutto senza rischi. Il meccanismo è infatti regolato da agenzie e garanti.

Se non vogliamo spendere un euro per l’affitto o l’albergo, possiamo offrire il nostro lavoro in cambio dell’alloggio. Ci sono moltissime aziende o privati che in cambio di prestazioni professionali ci garantiranno il pernottamento gratuito. Facciamo un giro in rete e troviamo quelle che fanno per noi.

viaggiamo gratis e offriamo pubblicità

Possiamo anche risparmiare sui trasferimenti e sugli spostamenti, sia se scegliamo l’aereo che la macchina. Nel primo caso ci basterà monitorare costantemente i siti delle compagnie low-cost. Molto spesso per chiudere un volo offrono posti gratuiti o a cifre inferiori ai dieci euro.

Se vogliamo viaggiare in macchina il trucchetto è il conosciutissimo car pooling. Iscriviamoci a una delle piattaforme specializzate e specifichiamo partenza e destinazione. Troveremo compagni di viaggio con cui condividere il tragitto e dividere o abbattere le spese.

Se abbiamo un buon seguito su internet e viaggiamo spesso possiamo anche scambiare le vacanze con la visibilità. Come? Dimostriamo a un albergo o a una struttura ricettiva la nostra professionalità e il numero dei nostri follower. Le realtà emergenti faranno di tutto per farsi conoscere e potrebbero offrirci una vacanza gratis in cambio di pubblicità online.

