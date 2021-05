Chi ha un orto o un giardino a casa lo sa, dobbiamo dedicargli cure e attenzioni quotidiane se vogliamo mantenerlo bene.

Vogliamo tutti abbellirlo con piante e fiori di ogni genere o, se ne abbiamo la possibilità, coltivare ortaggi, verdure e frutta stagionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Spesso succede però che i parassiti possano rovinare tutto il lavoro e il tempo dedicato alla loro cura.

Però vedremo che molti stanno utilizzando la farina nell’orto per risolvere questo fastidioso problema comune.

Come risolvere il problema in maniera efficace

La farina è un prodotto immancabile nelle nostre cucine, utilizzato soprattutto per la preparazione di gustosi piatti.

Ma non solo, sorprendentemente possiamo utilizzarlo anche per allontanare i fastidiosi parassiti dal nostro orto.

Questo prodotto ha il vantaggio di essere completamente naturale e, per questa ragione, preferibile a pesticidi che possono essere dannosi per noi e la vegetazione.

Basterà spargere solo una manciata di farina bianca attorno alle nostre piante, li terremo lontani ed eviteremo una loro eventuale invasione.

Dovremo soprattutto fare attenzione alle piante di patate e a quelle di zucca che sono sempre a rischio.

Molti stanno utilizzando la farina nell’orto per risolvere questo fastidioso problema comune, il segreto è prevenirlo con adeguato anticipo.

Consigli e prevenzione

Ovviamente chi ha un orto dovrebbe sempre cercare di prevenire questi possibili attacchi di parassiti e insetti.

Bisognerebbe sempre mantenere pulito il terreno, ricordarsi di farlo arieggiare durante l’inverno e cambiare sempre le culture coltivate poiché fa bene alla terra.

Controlliamo la salute delle foglie delle piante, includendo tutti e due i lati delle foglie, così potremo notare eventuali macchie o buchetti nascosti.

È fondamentale concimare regolarmente le nostre piante, questo perché mantenendola sana risulterà notevolmente meno attraente per questi parassiti e contemporaneamente molto più produttiva per noi.

Non dimentichiamoci che ci sono anche piante dalla naturale funzione repellente per gli insetti dannosi per l’orto.

Basterà posizionarle lungo il perimetro dell’orto o del giardino, possiamo per esempio citare la Citronella o la Calendula che sono ottimi alleati per questa problematica.