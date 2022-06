Le sopracciglia potrebbero sembrare un dettaglio quasi insignificante, ma in realtà contribuiscono moltissimo a modificare il nostro aspetto. E così come i capelli e i vestiti, anche le sopracciglia cambiano continuamente a seconda della moda. Basti pensare ad esempio alle sopracciglia ad ala di gabbiano che andavano di moda qualche anno fa, o alle sopracciglia estremamente sottili (a volte anche assenti) che abbiamo visto in giro alla fine degli anno ‘90. Negli ultimi tempi, il trend sembra essersi invertito ed è più probabile vedere in giro sopracciglia molto folte o sopracciglia a piuma. Ma in realtà il trend che spopolerà quest’estate è un altro, e per nostra fortuna, è anche il più semplice.

Non microblading o ala di gabbiano, meglio al naturale

Ovviamente ciascuno sceglie come curare le proprie sopracciglia a seconda della forma del viso o delle nostre inclinazioni personali. In genere, possiamo dire che chi ha la fronte alta dovrebbe scegliere sopracciglia dritte, mentre chi ha un viso dai tratti ben definiti e spigolosi, può mettere in risalto i propri tratti con sopracciglia arcuate. Il viso tondo invece sta benissimo con le sopracciglia ad ali di gabbiano. Ma le sopracciglia che andranno veramente di moda quest’estate sono molto più semplici: le sopracciglia al naturale, che richiedono un minimo intervento.

Non sopracciglia arcuate e nemmeno a piuma, è questo lo stile in voga quest’estate ed è anche il più semplice

Cosa si intende per sopracciglia al naturale? Semplicissimo: significa limitare al massimo ogni intervento sulle nostra sopracciglia e seguire la loro forma naturale invece di cercare di dar loro una forma ben definita. Fortunatamente per chi ha poco tempo, questa tecnica è anche la più semplice. Per ottenere sopracciglia al naturale osserviamo bene il nostro viso e, se vogliamo eliminare dei peli superflui, assicuriamoci di selezionare soltanto quelli che deviano molto dalla linea naturale delle nostre sopracciglia.

Per sopracciglia al naturale eliminiamo meno peli superflui possibile

Non sopracciglia arcuate e nemmeno a piuma, quest’anno scegliamo quelle al naturale. Per esempio, possiamo eliminare soltanto i singoli peli che spuntano al di sopra dell’arcata, verso la fronte, oppure quelli alla base del naso, o ancora quelli che scendono verso la palpebra. Non cerchiamo però di modificare la forma delle nostre sopracciglia, perché oggi ciò che è naturale viene anche considerato bello, personale e diverso dalla massa. Se vogliamo comunque un intervento un po’ più drastico e decidiamo di farci fare le sopracciglia dall’estetista, sarebbe meglio non scegliere la ceretta. La ceretta alle sopracciglia, infatti, potrebbe peggiorare il problema della pelle molle e delle palpebre cadenti.

