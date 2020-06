Non sopportate il ferro da stiro? Ecco tutti i trucchi per stirare senza. Stirare è una delle attività domestiche meno amate. Per un motivo o per un altro, sembra proprio non piacere a nessuno. E con il caldo in arrivo, il ferro da stiro può rappresentare una vera e propria agonia. Ma ci sono dei capi che proprio non possiamo evitare di stirare. Ecco perché, in questo articolo, vi consigliamo dei metodi alternativi per donare ai vostri abiti una piega perfetta (dando anche una grossa mano all’ambiente ed evitando gli sprechi).

Attenti a come lavate i vostri capi

La lavatrice sarà il vostro alleato numero 1. Scegliete programmi brevi a 30°-40° ed evitate di riempire la lavatrice. Tenete inoltre la centrifuga bassa: vi basterà impostarla dai 600 agli 800 giri. Un’azione troppo intensa e l’acqua bollente porterebbero inevitabilmente i vostri vestiti a stropicciarsi! Mettete poco detersivo e in alternativa usate l’aceto: distenderà i tessuti dei vostri abiti!

Asciugare i vestiti nel modo giusto

Si tratta forse della fase più importante. Il ferro da stiro è ancora lì che ci aspetta e, se vogliamo evitarlo, dobbiamo eseguire con attenzione ogni passaggio.

Una volta terminato il lavaggio, togliete subito i vestiti dalla lavatrice. Metteteli in un cestello e sbatteteli per due o tre volte con più energia possibile. Sarà così che eliminerete le prime pieghe. Appendete magliette e camice su delle grucce e stendete per bene i tessuti con le mani. Se volete potete spruzzare anche un po’ di acqua e aceto sugli abiti appesi. Il tessuto sarà più morbido e le pieghe si ridurranno!

Piegare gli indumenti con attenzione

Quando tutti i vestiti che avete appeso sulle grucce saranno asciutti, piegateli con la massima attenzione. Evitate di metterli l’uno sull’altro: non faranno altro che ammucchiarsi e stropicciarsi di conseguenza. Piuttosto, piegateli continuando a stirarli con le mani e usate una coperta come base. Questo infatti creerà un attrito con gli indumenti che ne faciliterà la piega perfetta.

Rimedi naturali

Ci sono anche dei rimedi naturali molto interessanti per dire addio al ferro da stiro. Uno di questi, lo abbiamo già visto, è lo spray con acqua e aceto. Ma non è l’unico. Per esempio, potete usare dei cubetti di ghiaccio per evitare di stirare: vi basterà gettare un cubetto tra gli indumenti asciutti ancora stropicciati, lasciandolo agire per 10 minuti. Il calore lo scioglierà e il vapore eliminerà tutte le pieghe! In alternativa, potrete anche appendere gli abiti mentre fate la doccia: finestre chiuse e vapore che riempie la stanza e i vostri abiti sembreranno stirati ad hoc!

Quindi, non sopportate il ferro da stiro? Ecco tutti i trucchi per stirare senza. Qui avete davvero l’imbarazzo della scelta!