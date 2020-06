Il trucco per fare nuova la piastra del ferro da stiro con un semplice ingrediente. Stirare è cosa che moltissime donne fanno ogni giorno. Anche tanti uomini, soprattutto single, si trovano costretti a stirare le proprie camicie. Poi certo ci sono anche molte famiglie che hanno una persona che le aiuta nelle faccende domestiche. Ma il problema rimane lo stesso. Che sia donna, uomo o donna di servizio. Il ferro da stiro sporco. Come lavarlo? Il trucco per fare nuova la piastra del ferro da stiro con un semplice ingrediente.

Come tanti oggetti della casa anche il ferro da stiro si sporca e si consuma. E se la piastra da stiro si sporca potete dire addio a capi bianchi, perché lo sporco andrà anche sui vestiti. Quindi che fare. Preparare una soluzione composta da una tazza di aceto e una di sale. Metti l’aceto e il sale in una pentola e riscaldala a fuoco medio. Lascia raffreddare la miscela. Immergere un panno pulito nella soluzione ottenuta e pulire con essa la piastra. Ripeti tutte le volte che è necessario finché il calcare e le bruciature non scompaiono. Infine potrai pulire il ferro con un panno pulito. Oppure per pulire i depositi di calcare sulla piastra, puoi utilizzare anche il sale grosso. Hai bisogno di un panno di cotone pulito e del sale.

Posiziona tutto sull’asse da stiro e cospargi il panno con del sale grosso. Riscaldare il ferro alla massima temperatura e iniziare a stirare il sale sul panno, infine pulire la piastra su una porzione di tessuto privo di sale. Il tuo ferro sembrerà nuovo. Il trucco sta nel fatto che il sale si incastra nello sporco e con il movimento andrà a grattare via lo sporco lasciando la tua piastra del ferro brillante e nuova.

