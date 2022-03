Quanto una cattiva alimentazione potrebbe farci invecchiare più rapidamente? Il consumo, e in certi casi l’abuso, di alcuni cibi, potrebbe accelerare il processo d’invecchiamento.

Una cattiva alimentazione, ma anche abitudini di vita nocive per l’organismo come il fumo, possono danneggiare più rapidamente gli organi interni e la nostra pelle. Con il risultato che non solo si potrebbe invecchierà più rapidamente, ma anche il nostro aspetto peggiorerebbe notevolmente.

Nutrirsi è una delle esigenze vitali dell’uomo. Purtroppo, la vita sempre più frenetica e lo stress, portano le persone a mangiare in modo spesso sbagliato. Si prediligono cibi troppo elaborati, ricchi di grassi e zuccheri, i cosiddetti cibi spazzatura, si mangia di fretta, ci si ingozza. Abitudini alimentari scorrette e pessimi cibi, possono fare aumentare di peso e potrebbero nuocere alla salute.

Una corretta alimentazione potrebbe addirittura fare regredire una patologia. Per esempio, molti soffrono di colesterolo alto. La medicina ci insegna che la ipercolesterolemia è per lo più indotta da una cattiva alimentazione. Spesso chi ha il colesterolo alto prende dei medicinali. Eppure, basterebbe tornare a seguire una dieta salutare per fare scendere il colesterolo. Un recente studio condotto presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota in USA, dimostra che alcuni cibi potrebbero abbassare il livello di colesterolo.

Non sono pasta e pane a creare problemi ma questi i cibi che potrebbero farci anche invecchiare rapidamente

Una cattiva alimentazione non solo porta a problemi di salute, ma può anche incidere sull’aspetto estetico. Chi di noi non tiene ai capelli? Una capigliatura bella e folta manda un messaggio di salute e forza. Alcuni cibi sarebbero molto indicati non solo per mantenere capelli belli e sani ma anche per prevenire la caduta.

Nell’isola di Okinawa in Giappone, sembrerebbe che la vita media è di 100 anni e la maggior parte degli abitanti anziani è autonoma. La medicina ritiene che il cibo di questa popolazione sia responsabile della loro longevità. Gli abitanti di quest’isola da sempre adottano pasti a basso apporto calorico. Prediligono mangiare vegetali e legumi e patate dolci, fonte primaria di carboidrati, di cui sono ricchi anche pasta, riso e pane. Gli isolani hanno un moderato consumo di pesce e raramente mangiano carne magra e formaggi. L’alcol è praticamente bandito dalle tavole.

Elementi da non sottovalutare

Come abbiamo letto, non sono pasta e pane a creare problemi al nostro organismo, ma altri alimenti. Non è difficile, quindi, determinare quali cibi potrebbero accelerare il processo d’invecchiamento del nostro corpo. Ovviamente l’abuso di alcolici favorisce un rapido processo d’invecchiamento, non solo fisico ma anche mentale. Naturalmente chi consuma il bicchiere di vino a pasto non subisce queste conseguenze. Invece rischia chi è abituato a bere regolarmente alcolici e superalcolici durante e dopo i pasti.

I cibi spazzatura sono terribili per la salute. Uno studio ha dimostrato che chi mangia regolarmente cibi spazzatura assume una dipendenza verso questi prodotti alimentari. La conseguenza è un rapido aumento di peso, l’obesità e l’aumento dei rischi di prendere malattie legate al peso eccessivo. Alcol, cibo spazzatura e anche fumo, creano assuefazione e dipendenza, sono nemici giurati della salute e favoriscono un più rapido decadimento psicofisico.

Carne e insaccati possono essere dannosi a causa dei conservanti che potrebbero contenere. I nitrati e i nitriti aiutano la conservazione della carne e dei salumi. Questi nel tempo possono trasformarsi in nitrosammine, molecole potenzialmente cancerogene. Secondo AIRC un consumo eccessivo e prolungato di nitriti aumenterebbe il rischio dei tumori dello stomaco e dell’esofago.

Anche l’eccessivo uso del sale provoca una accelerazione dell’invecchiamento perché potrebbe creare ipertensione e favorirebbe la carie e l’osteoporosi.