C’è chi dice che una vita senza amore non valga la pena di essere vissuta. Noi crediamo che la vita valga sempre di essere vissuta, ma siamo anche consapevoli che un compagno di viaggio possa fare la differenza.

Certamente si può compiere questo viaggio anche da soli e senza particolari scossoni. Tuttavia, ci sono molti cuori solitari che si ritrovano di tanto in tanto a pensare come sarebbe una vita con accanto l’altra metà della mela.

Se da un lato incontrarsi è una questione di fortuna e destino, dall’altro è bene sapere che anche gli astri spesso mettono il loro zampino. Ci sono infatti alcuni segni che non sono molto fortunati in amore e che devono fare i conti con pianeti spesso avversi.

A peggiorare la situazione possono essere le caratteristiche tipiche di questi segni, che li rendono particolarmente impulsivi o difficili da gestire. Scopriamo di chi si tratta.

Quando non è solo la dea Fortuna ad essere bendata ma anche Eros

Stiamo parlando in particolare di 3 segni molto ammirati ed invidiati dello zodiaco, per la loro caparbietà ed il carattere forte. Non tutti sanno però che proprio per loro la vita sentimentale può essere tutt’altro che rosea. Stiamo parlando di Toro, Gemelli e Scorpione.

Per quanto riguarda il Toro sappiamo che si tratta di un segno molto passionale, a volte forse troppo.

Questo rende i nati sotto questo segno scattosi in coppia e, spesso, timorosi di soffrire, tendono ad attaccare per primi, rischiando spesso di spaventare l’altro.

I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, sono notoriamente piuttosto misteriosi ed indecifrabili.

Questo può scoraggiare un partner piuttosto indeciso, che potrebbe preferire guardarsi intorno in cerca di certezze più esplicite.

Infine, i Gemelli pagano di frequente lo scotto della loro lunaticità, della loro doppia natura, che a volte fatica ad incastrarsi con altri cuori.

Non sono molto fortunati in amore, ma chissà se questo San Valentino sarà diverso per questi 3 segni zodiacali

Il paradosso sta nel fatto che Toro, Scorpione e Gemelli sono alcuni tra i segni con cui si possono instaurare le storie d’amore migliori. Il problema è incontrare la persona giusta e non è di certo una questione di poco conto.

Nei prossimi giorni si celebrerà la festa degli innamorati, San Valentino, e molti dei nati sotto questo segno guardano con timore a questa data. Tuttavia, sembrano esserci belle notizie in vista.

Fino al 20 di febbraio, infatti, gli astri sono a favore di nuovi incontri e di riconciliazioni anche per loro.

Potrebbero essere quindi giornate perfette per incontrare, chissà, proprio l’anima gemella.

Per chi invece sta vivendo marette ed incertezza, potrebbe esserci l’occasione di trovare una stabilità che cercano da tempo. Guardiamo quindi con fiducia alle prossime settimane e lasciamo aperte le porte del cuore, chissà che non sia la volta buona.

