I famosissimi Carmina Burana cantavano la fortuna e dicevano che è come la Luna, di stato variabile. A volte cresce, a volte scompare, proprio come il nostro satellite. Dunque, non ci dobbiamo disperare se a volte ci sembra di vivere una vita con poche soddisfazioni e molti problemi. Uno alla volta scompariranno e le soddisfazioni arriveranno proprio in quei momenti in cui ci sembrerà tutto perduto.

L’oroscopo ci fornisce una spiegazione a riguardo: le stelle riescono ad avere un’influenza sul nostro vivere quotidiano, che ha degli effetti anche nelle percezioni delle nostre vite. A questo punto dell’anno, i più positivi sanno che il peggio sta passando, che il freddo dell’inverno ormai è alle spalle e che ci aspetta una primavera ricca di emozioni.

In particolare, ci sono due segni dell’oroscopo che dopo aver vissuto con difficoltà gennaio e febbraio avranno una vita più tranquilla in primavera. Infatti, ecco perché la Bilancia e il Toro attireranno la fortuna proprio come una calamita che attrae il ferro.

Le meraviglie della Bilancia

La Bilancia è quel segno dell’oroscopo pacifico, che non da fastidio a nessuno. I nati sotto questo segno infatti sono delle persone generalmente molto calme, che riescono ad ottenere ciò che vogliono grazie alla loro moderazione e gentilezza.

Tuttavia, può capitare che queste due loro importanti caratteristiche li portino a sentirsi ininfluenti, quasi inutili. In questi momenti allora la Bilancia vive con tristezza la propria vita perché non si sente capita dagli altri. Per fortuna, però, le stelle ci dicono che presto la moderazione tornerà di moda e che dunque i nati sotto la Bilancia faranno ottime impressioni al lavoro e in famiglia.

Ecco perché la Bilancia e il Toro attireranno la fortuna e il denaro nella prossima primavera

Per quanto riguarda il Toro, invece, la situazione è diversa.

I nati sotto il secondo segno dello zodiaco stanno già vivendo un periodo fortunato che li vede protagonisti. Al lavoro sembra andare tutto bene, così come nei rapporti interpersonali. In primavera, però, le cose andranno ancora meglio.

Infatti, questa è la classica situazione per cui è vero il vecchio adagio che dice che piove sempre sul bagnato. Una vincita sportiva o un grande successo personale sarà la chiave di volta per molte persone, rendendo loro la vita ancora più bella.

