Non sono irlandesi ma si trovano nelle Maldive d’Italia queste scogliere incantevoli che nascondono distese sabbiose e acqua cristallina

Se cerchiamo un tuffo nella natura in un posto indimenticabile ma facilmente raggiungibile, l’area marina di Capo Caccia è in grado di lasciarci letteralmente senza fiato. Le falesie sono state modellate da vento e mare, e sono un punto di osservazione privilegiato di un panorama davvero unico.

Nascondono grotte aeree affascinanti, coralli preziosi e vegetazione ricca e spettacolare.

Sia a Nord che a Sud si trovano insenature con piccole spiagge, in cui la sabbia è finissima e l’acqua cristallina. Ma anche scorci rocciosi in cui sembra di ritrovarsi davanti a vere e proprie istallazioni artistiche naturali.

Grotte e calette nascoste

L’area protetta di Capo Caccia si trova nella zona rinomata di Alghero, una delle mete turistiche più battute della Sardegna.

Non sono irlandesi ma si trovano in una delle zone più spettacolari dell’isola, queste scogliere che proteggono un patrimonio naturale molto prezioso. È possibile, durante le escursioni, trovare sulle rupi piante rare o fossili di valore, oppure entrare dentro grotte che risalgono a 7000 anni fa. Ci sono numerosi sentieri per il trekking e siti archeologici, ma non mancano le occasioni per fare passeggiate a cavallo o con gli asinelli. Il Parco naturale regionale di Porto Conte lo permette, e questo è il modo migliore di scoprire profumi e colori tipici del Mediterraneo.

Il Parco è visitabile tutto l’anno, e i mezzi a noleggio sono diversi, anche elettrici e a motore. Ma si possono utilizzare anche le bici. Il prezzo dei biglietti varia a seconda del mezzo che si utilizza. Ci sono tour giornalieri con costi agevolati per i minori. La grotta sommersa di Nereo è la più grande d’Europa. Si visita in immersione a 32 metri di profondità e, dopo un tragitto di 350 metri tra le varie gallerie, si esce dalla parte opposta.

Il tunnel azzurro attraversa il promontorio di Cala della Barca e permette di osservare il prezioso corallo rosso.

La costa nord occidentale della Sardegna è antichissima e a tratti selvatica. Alghero e la Riviera del Corallo sono gioielli immersi nella natura, che hanno tra le caratteristiche più importanti il mare incontaminato.

Gli spettacoli naturali delle scogliere di Capo Caccia, che detiene il record del faro più alto d’Italia, sono da ammirare anche attraverso le gite in barca.

Si possono organizzare escursioni non solo in gruppo ma anche individuali e personalizzate. Completamente circondati dall’acqua limpida e profonda, skipper esperti ci guideranno sotto le scogliere per sorseggiare un drink al cospetto della maestosità di questi strapiombi.

A Capo Caccia ci sono diverse strutture in cui mangiare la razza alla catalana e grigliate miste di pesce con saraghi deliziosi. È possibile anche risparmiare grazie alla qualità del vino. In quasi tutte le strutture non è necessario sborsare cifre esose per qualche bottiglia particolare. Quello della casa è sempre di alta qualità e non delude mai.