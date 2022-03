Chi ha un orto sa bene quanta fatica e sacrificio ci vogliano per ottenerne uno di tutto rispetto, anche quelli di dimensioni più modeste. Infatti, saltano subito i nervi quando dopo tanto lavoro arrivano ospiti indesiderati a rovinarcelo mandando all’aria il lavoro di mesi. Tra gli assaltatori più frequenti di orto e giardino ci sono certamente i topi, ma di certo questi non sono gli unici.

Con l’arrivo della primavera torna a farsi sentire il problema delle talpe che divorano i nostri ortaggi dopo il periodo di letargo. Dato che questo sarà un problema che affligge molti proprietari di orti e giardini, ecco come allontanare efficacemente questi famelici roditori.

Perché le talpe a primavera?

Il problema delle talpe affligge orti e giardini prima e dopo l’inverno, ovvero prima e dopo il letargo. Questi infatti sono i momenti in cui le talpe hanno bisogno di cibo e puntano alla riproduzione. La loro presenza è lampante fin da subito con cumuli di terra rialzati frutto dell’attività di scavo nei tunnel. Gli scavi possono essere più o meno in superficie ma entrambi portano danno ingenti alle colture. Infatti le talpe non sono un problema solo per l’orto perché scavando le talpe rovinano anche le radici delle piante del giardino uccidendole.

Per tenere alla larga questi piccoli intrusi abbiamo a disposizione diversi rimedi naturali per infastidirli e scacciarli.

Il primo è quello che di puntare sui sensi più sviluppati della talpa, ovvero l’olfatto e l’udito.

Ecco come allontanare efficacemente le talpe da orto e giardino con queste economiche soluzioni naturali

Per quel che riguarda l’olfatto possiamo provare ad inserire delle palline di naftalina nei tunnel scavati. La naftalina ha un odore pungente e molto sgradevole per molti animali, tra cui topi, piccioni e talpe. Quello che per noi è una sensazione di fresco, per questi animali è una nauseante fragranza repellente. Allo stesso modo possiamo tentare con dell’olio di ricino che sortirà lo stesso effetto repellente per i roditori.

Per la stessa ragione, anche le piante come l’aglio, la ruta che già i romani utilizzavano e l’Euphorbia catapuzia potrebbero tenere alla larga il problema.

In alternativa possiamo sfruttare le vibrazioni per spaventare le talpe piantando girandole rumorose in prossimità dei tunnel.

Ultima soluzione, anche se estrema, è quella di allagare i tunnel scavati con un tubo dell’acqua distruggendo così i punti di accesso a orto e giardino.

Ulteriore accortezza

Infine ricordiamo che le talpe sono ghiotte di lombrichi e lumache che si nutrono di muschi ed erbacce. Per tenere alla larga le talpe, dunque, cerchiamo di mantenere puliti il nostro orto o giardino.

