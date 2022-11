Non sono banali i motivi che potrebbero far salire queste azioni

Non ci sono al momento motivi che lasciano pensare a ribassi imminenti, anche forti dei mercati. Anzi, entro il 7/8 novembre le probabilità sono di ripartire decisamente al rialzo. Il Ftse Mib punta sempre con il suo doppio minimo in area 23.000 punti, e poi al superamento e tenuta di questo livello, verso i 27.000 in pochi mesi.

Quali sono i pericoli?

Siamo alle solite, e alla teoria del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. C’è chi si concentra sui problemi, e chi invece sulle soluzioni.

Noi siamo fra quelli che ritengono gli attuali prezzi dei mercati azionari, avrebbero già scontato le possibilità negative, e che

non sono banali i motivi che potrebbero far salire i mercati e le azioni da ora in poi.

Quali sono? Sottovalutazione, rendimenti dei dividendi molto più elevati dei titoli di Stato, l’economia che dovrebbe reggere, anzi migliorare trovando un “compromesso fra tassi alti e crescita”.

Ora si dovrebbe iniziare a scontare, con il solito anticipo dei 6/9 mesi il miglioramento che dovrebbe venire a livello economico.

Le Banche centrali stesse, hanno dichiarato che potrebbe essere vicina l’epoca di uno stallo sui tassi, e che l’inflazione possa fermarsi, se non adirittura scendere. Questa è la paura più grande per gli investitori: il rialzo dei tassi potrebbe portare a una recessione economica? Al momento gli indicatori predittivi non danno indicazioni chiare in merito, e quindi di volta in volta si andranno ad analizzare i dati economici che verranno pubblicati.

Non sono banali i motivi che potrebbero far salire Generali Assicurazioni

Cosa dovrebbe supportare la salita dei prezzi e del valore di una società quotata in Borsa e in questo caso a Piazza Affari? Buoni fondamentali e sottovalutazione dei prezzi della società rispetto al potenziale, prospettive in miglioramento, flussi di cassa costanti (utili,dividendi) per gli investitori e i soci. In sostanza questi sono tutti elementi che gli investitori cercano per far fruttare al meglio i propri soldi sui mercati azionari. L’attuale rialzo ha portato a rendimenti interessanti anche sui titoli di Stato.

Valutazioni e raccomandazioni

Siamo andati ad analizzare le notizie e gli studi degli esperti pubblicati su riviste specializzate riguardanti le azioni Generali.

21 giudizi di analisti calcolano il fair value del titolo intorno al prezzo di 17,61 euro per azione con una sottovalutazione del 14,3% circa.

Rendimento attuale del dividendo al 6,95%.

Tendenza dei grafici

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 15,415. La tendenza sembrerebbe rialzista e fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 15,02, i prezzi potrebbero continuare a salire.

In base calcoli statistici, una chiusura mensile e poi trimestrale superiore ai 15,715 potrebbe far archiviare con elevate probabilità la tendenza ribassista di lungo termine.