Come arrotondare 1.200 euro di stipendio e disporre almeno di 1.500 euro mensili

Fare la spesa al supermercato, come pagare le bollette luce e gas, è diventato molto più difficoltoso di prima. Un discorso che vale per tutti, specie per le famiglie con figli e i nuclei in stato di bisogno. I modi e le forme per arginare queste difficoltà si dividono in varie direzioni, tutte più o meno utili e percorribili, sia pure con i dovuti distinguo.

Gestire al meglio lo stipendio e i soldi disponibili

Per arrivare a fine mese senza debiti e senza stress, la prima cosa da fare è quella di gestire al meglio le risorse già disponibili. La nota tecnica del 50-30-20 aiuta a dividere tutte le entrate mensili in funzione delle varie voci di spesa.

Un grande pregio di questa strategia è che stabilisce a monte, all’atto dell’incasso, le destinazioni finali di tutti i nostri guadagni. In questo modo si tagliano sul nascere possibili distrazioni e distruzioni di risorse. Infine, per il buon successo della stessa si può decidere di impiegare i giusti conti correnti per arrivare sereni a fine mese.

Primo imperativo: tagliare le spese superflue

A seguire c’è un doppio passo da compiere. Uno prevede il taglio delle spese inutili e/o eccessive rispetto alle effettive esigenze, mentre l’altro l’ottimizzazione di quelle utili. Vediamo di comprendere meglio quello di cui stiamo parlando.

Anzitutto andrebbero riviste le spese grosse mensili per vedere se, come e di quanto si possono tagliare e/o limare. La casa e i trasporti assorbono molte risorse, per cui si tratta di uscite che vanno ottimizzate. È il caso, ad esempio, di cambiare casa con una più piccola e/o in periferia o di rivedere la rata del mutuo in corso?

Parimenti andrebbero eliminati i doppioni di spesa (si pensi a chi ha una 2° o 3° auto) o le uscite eccedenti le concrete esigenze. È il caso di chi si abbona per un anno intero in palestra salvo andarci a ridosso dell’estate, o chi paga un corso X online per poi non frequentarlo o dimenticarlo proprio.

Come arrotondare 1.200 euro di stipendio e disporre almeno di 300 euro in più al mese

Parimenti andrebbero ottimizzati i canali di acquisto. Detta diversamente, è meglio fare le compere presso il grande punto vendita o il mercato rionale sotto casa o passare per la rete? Spesso la soluzione passa da una buona combinazione di tempi, modi e forme che il mercato offre per fare le compere.

Di recente, ad esempio, si stanno molto affermando le app per comprare a sconto cibo, vestiti, etc. o per gestire le utenze domestiche.

Per incrementare le entrate mensili partiamo dagli errori da non fare

L’altro grande capitolo degli interventi riguarda il fronte delle entrate. Si può partire dalla classica richiesta di un aumento dello stipendio, per giungere fino alla ricerca di una seconda o terza fonte di reddito. Vediamo al riguardo come arrotondare 1.200 euro di stipendio e disporre almeno di altri soldi in più a fine mese.

Tra le soluzioni che funzionano poco o per niente proprio troviamo, rispettivamente, le vendite online e il Mondo delle scommesse in generale.

Nel primo caso c’è bisogno di molto tempo per fare un buon affare. La rete pullula di venditori, per cui il nostro annuncio corre l’enorme rischio di perdersi nella mischia. Nel secondo è meglio non cimentarsi proprio se l’intento di partenza è quello di aumentare, e non diminuire, i soldi disponibili. Un discorso che vale anche per chi confida di fare soldi facili e veloci (oltre che illusori) sui mercati finanziari.

I potenziali lavori extra o part time per arrotondare lo stipendio

Per chi cerca un secondo lavoro per tutto l’anno pensiamo all’occupazione come cameriere extra nei fine settimana (festivi e prefestivi). Oppure come tutor didattico online o in presenza, accompagnando uno studente in una data disciplina. In entrambi i casi occorre avere tanta esperienza, professionalità e affidabilità.

Le stesse considerazioni valgono per chi ha il talento della vendita nel sangue oppure per gli sportivi, per esempio. Nel primo caso si pensi ai periodi di forti vendite come quello di fine anno o alle vendite in senso lato per tutto l’anno.

Nel secondo, invece, a un lavoro extra come addetto alla sicurezza non armata presso un negozio o un locale serale o a un turno come steward negli stadi.

Infine una doverosa precisazione. A volte per svolgere part time alcuni di questi lavori c’è bisogno di requisiti formali tipo attestati e similari. Quindi al netto delle competenze e capacità realmente possedute è bene informarsi fino in fondo sugli eventuali aspetti formali da rispettare.

Abbiamo visto come arrotondare 1.200 euro di stipendio e disporre di altri soldi in più a fine mese per le varie esigenze.