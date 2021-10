Quando ci troviamo di fronte a troppe cose da sistemare magari ci facciamo prendere dall’ansia oppure non abbiamo per niente voglia di metterci al lavoro.

Avere tante cose da fare tutte insieme può far passare anche ogni buon proposito di mantenere la casa in ordine. La soluzione migliore sarebbe essere costanti e fare un po’ di lavoro ogni giorno, ma è forse la cosa più difficile. Tuttavia, basta usare il metodo giusto e questa attività impegnativa ci sembrerà semplicissima.

Niente più scuse per una casa ordinata bastano questi 2 trucchi geniali più un’azione rapidissima da fare ogni giorno

La prima cosa fondamentale per riuscire a mantenere la casa ordinata è avere il giusto approccio. È bene non abbattersi di fronte alla mole di lavoro, ma essere consapevoli che con poco impegno alla volta si riesce a fare tutto.

Un’altra cosa importantissima è essere pronti a fare delle azioni semplicissime con costanza ogni giorno. Queste azioni ci sembreranno talmente poco faticose che non avremo più scuse per non tenere la casa ordinata.

La regola dei 5 minuti

Tra tutte le faccende domestiche, alcune durano sicuramente di più come riordinare l’armadio, altre richiedono pochissimo tempo, come scrollare e mettere via la tovaglia appena usata.

Ecco, la regola dei 5 minuti si basa proprio su questo.

Quando ci si trova davanti a tante cose da fare, è sufficiente chiedersi quale di queste dura massimo 5 minuti e farla subito, senza scuse. In questo modo sappiamo che ci metteremo pochissimo tempo e ci sentiremo più felici e produttivi.

Ogni oggetto al proprio posto

È importante che ogni oggetto della casa abbia un suo posto dedicato dove possiamo rimetterlo ogni volta che lo troviamo altrove. Se non ce l’ha, rischiamo di non sapere dove sistemarlo e di lasciarlo ovunque sia, anche se crea disordine.

Prendiamoci quindi pochi minuti al giorno di tempo per decidere il posto di ogni oggetto. Così, quando lo troveremo in una posizione diversa, potremo subito riportarlo al suo posto senza pensarci troppo.

Una rapidissima abitudine serale

Prima di andare a letto facciamo tutta una serie di azioni abitudinarie per prepararci. Ci laviamo i denti, ci mettiamo in pigiama, magari ci pettiniamo o salutiamo il nostro animale domestico.

Ecco, quindi, una rapidissima azione che possiamo aggiungere alla nostra routine serale per avere una casa ordinata.

Prima di prepararci per andare a dormire, assicuriamoci che tutto sia al suo posto. Se non lo è, mettiamoci all’opera e in pochi minuti rimettiamolo dove deve stare. Per esempio:

i piatti usati a cena o nella credenza, già lavati e asciugati, o in lavastoviglie;

i vestiti o preparati per il giorno dopo o nel cesto dei panni sporchi;

le scarpe o nella scarpiera o pronte per il mattino seguente, e così via.

Quindi, niente più scuse per una casa ordinata bastano questi 2 trucchi geniali più un’azione rapidissima da fare ogni giorno. Se invece non riusciamo a organizzarci o a essere costanti, possiamo chiedere aiuto a questa persona esperta che potrebbe aiutarci ad avere una casa veramente ordinata.