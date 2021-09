I denti macchiati e gialli sono un fastidioso inestetismo che rovina la bellezza del nostro viso. Infatti, il sorriso è considerato il primo bigliettino da visita e balza subito agli occhi del nostro interlocutore. Denti opachi e macchiati sono motivo di disagio e imbarazzo.

Ma facciamo attenzione perché avere denti gialli e opachi non dipende solo da una cattiva igiene orale, ma anche da altre patologie. Inoltre, c’è da sapere che il colore dei denti è un po’ come quello dei capelli e della pelle ogni individuo ha la propria colorazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se l’origine non è di natura patologica, cioè non dipende da una malattia, allora il problema dei denti macchiati sarà la conseguenza di una cattiva igiene orale o di un’alimentazione sbagliata.

L’importanza dell’igiene orale

Proprio come suggerisce il Ministero della Salute è fondamentale lavare i denti almeno tre volte al giorno dopo ogni pasto, spazzolare accuratamente quelli anteriori e posteriori, cambiare ogni due mesi lo spazzolino, utilizzare un dentifricio a base di fluoro e il filo interdentale. Naturalmente sono importanti, anche i controlli periodici dal dentista.

Non solo vino rosso e fumo ma anche questi alimenti insospettabili macchiano i denti

Abbiamo visto come una periodica pulizia e una corretta igiene orale dopo ogni pasto, sia fondamentale per prevenire il problema dei denti opachi e macchiati.

Ma come spiegato in questo precedente articolo “Non solo aglio e cipolla ma anche questi alimenti insospettabili provocano l’imbarazzante problema dell’alito cattivo”, anche nel caso dei denti macchiati, è fondamentale quello che mangiamo durante la giornata.

Sappiamo tutti che alcuni cibi caratterizzati da una pigmentazione scura attaccano lo smalto dei denti. Tra gli alimenti più comuni troviamo il vino rosso, il tè e i frutti rossi. Questi cibi hanno un colore così forte che può danneggiare quello dei denti. Anche la nicotina contenuta nelle sigarette e nel tabacco aggredisce il nostro splendido sorriso. Ma questi, non sono gli unici cibi nemici della bocca. Infatti, non solo vino rosso e fumo ma anche questi alimenti insospettabili macchiano i denti.

Parliamo dell’aceto balsamico, un condimento ottimo per le insalate e per le macedonie, ma altamente pigmentato che potrebbe macchiare i nostri denti. Non dimentichiamo alcune verdure, come melanzane e carciofi (che macchiano anche le mani). Il loro colore aderisce alla parte dentale e la macchia. Anche la barbabietola, dal colore rosso intenso, attacca il colore naturale dei denti.

Naturalmente questi alimenti non dovrebbero essere eliminare dalla dieta perché fondamentali per il nostro benessere. Dobbiamo solo avere l’accortezza di lavarci i denti dopo averli mangiati.

Approfondimento

In pochi sanno che questo rimedio naturale è straordinario per sbiancare i denti