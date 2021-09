Se vogliamo avere un aspetto attraente e curato, è molto importante avere mani e piedi perfetti. Sono zone del corpo su cui cade inevitabilmente l’attenzione. Dobbiamo, quindi, dedicare loro trattamenti speciali e alcuni di questi riguardano le unghie. Oggi, quindi, vedremo come ottenere unghie perfette in pochi secondi, grazie a questo inaspettato trucco. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Unghie perfette senza fatica in pochi minuti

Se vogliamo unghie perfette, possiamo scegliere tra molti metodi. Uno dei più diffusi è quello di stendere lo smalto semipermanente. Questo metodo dà ottimi risultati, rende l’unghia più spessa e dona un colore duraturo e brillante. Non è molto costoso e ha il vantaggio di durare molte settimane.

Un altro metodo molto amato è quello della ricostruzione delle unghie con il gel acrilico. Più costoso del semipermanente, il gel permette di ottenere unghie molto robuste, di renderle molto lunghe e di creare decorazioni sgargianti.

Oggi, però, vogliamo parlare di un metodo molto antico che sta tornado alla ribalta. Ha avuto, infatti, molto successo e diffusione negli anni ’90 per poi cadere nel dimenticatoio. Stiamo parlando delle unghie posticce, vere e proprie unghie finte di plastica che si possono fissare alle unghie con una apposita colla.

Ecco come ottenere unghie perfette in pochi secondi grazie a questo inaspettato trucco

Se vogliamo utilizzare le unghie finte, non ci resta che applicare la colla nell’interno dell’unghia posticcia e fissarla alla nostra. Una volta che la colla è seccata, dobbiamo ricordarci di passare uno strato di smalto trasparente per rendere lucida l’unghia.

Ora abbiamo due alternative, o possiamo terminare qui e ammirare le nostre lunghe unghie oppure possiamo prendere un tagliaunghie e una lima e adattare le lunghezze delle unghie come meglio preferiamo. In questo modo, le avremo della forma e lunghezza che ci piace di più. Potremo dargli una forma a mandorla oppure squadrata, a stiletto oppure corta. Una cosa che in molti non sanno è che possiamo usare questo trucco sia sulle unghie delle mani che su quelle dei piedi.

Se siamo pigri e non vogliamo trascorrere ore e ore dall’estetista o semplicemente non ci va di spendere decine di euro, forse le unghie finte fanno per noi. In pochi secondi potremo ottenere unghie lunghissime e coloratissime.

